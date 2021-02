Skills swap, un innovador proyecto internacional que dará impulso al sector turístico Comunicae

miércoles, 3 de febrero de 2021, 13:12 h (CET) Skills Swap (Intercambio de habilidades en inglés) tiene por objetivo revolucionar la formación continua de profesionales en el sector turístico a través de una revolucionaria metodología de intercambio de personal entre empresas En el proyecto participarán seis organizaciones de distintos países europeos, entre las que se encuentra la agencia de turismo digital malagueña, Sextaplanta, la cual aportará su amplia experiencia en el subsector de alojamientos turísticos y en el marketing digital. El partenariado del proyecto lo completan Rinova (Reino Unido), Dimitra (Grecia), EdITC (Chipre), Folkuniversitetet (Suecia) y la Cámara de Comercio de Zaragoza.

La idea inicial consiste en profundizar en una metodología de formación continua del profesional turístico, basada en el intercambio de personal entre empresas. Este intercambio, que puede ser por periodos de una media jornada hasta una semana entera, estará enfocado a que el profesional adquiera nuevas habilidades a través de la inmersión total en otra empresa.

El desarrollo de la metodología, así como el resto de componentes del proyecto se desarrollarán en un periodo de tres años, donde se investigarán, entre otras materias, las implicaciones legales en cada país de la UE, posibles códigos de conducta o las habilidades mayor demandas para diseñar el futuro programa.

El actual escenario turístico, condicionado por la crisis sociosanitaria del COVID-19, plantea muchas incógnitas a las empresas y profesionales, iniciativas como Skills Swap pueden dar salida a nuevas alternativas ocupacionales.

El proyecto, que está apoyado y cofinanciado por los Fondos Europeos del programa Erasmus+, tiene muchos beneficios para empresas y trabajadores, como el aumento de retención de personal, nuevos horizontes profesionales e incluso, nuevos modelos de negocio.

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta comunicación no constituye un respaldo del contenido que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

