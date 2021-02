El televisor, centro de los hogares durante la pandemia, según compraruntelevisor.com Comunicae

miércoles, 3 de febrero de 2021, 13:01 h (CET) Después de varios años viendo caer su consumo, este recién acabado 2020 ha vuelto a encumbrar al televisor como electrodoméstico estrella en los hogares españoles, recuperando la atención perdida. La tendencia parece que va a seguir en alza en 2021 El confinamiento y las restricciones, así como la necesidad de mantenerse informados, pero al mismo tiempo, las ganas de ocio y de conseguir momentos de entretenimiento y evasión han hecho que la gente recurra nuevamente al televisor. Sin embargo, no están hablando ya de las antiguas escenas en las que se podía ver a toda la familia reunida. Hoy en día es habitual en los hogares españoles disponer de más de un televisor, de modo que cada uno de los miembros de la familia pueda consumir aquello que más se adecue a sus gustos y necesidades personales.

A raíz de todo esto las ventas de televisores se incrementaron cerca de un 10% el año pasado, lo cual es un indicador más de la gran importancia que se le da a este electrodoméstico en la vida. Los smarts TV con conexión a internet que ofrecen multitud de opciones como la posibilidad de ver Youtube, Twitch o plataformas de video Bajo demanda como Netflix o Amazon Prime también han sido decisivos para que muchas personas se plantearan cambiar su viejo televisor por uno nuevo.

Comprar un televisor a día de hoy es una tarea complicada, debido a la multitud de opciones que se pueden encontrar en el mercado, y que no siempre se sabe muy bien para qué sirven, si cubren las necesidades o si en realidad se está pagando por algo que no se va a utilizar o apreciar. Por ese motivo es útil, cuando se plantea adquirir un nuevo televisor, consultar una guía para comprar el mejor televisor para cada uno. En internet se pueden encontrar completas guías y comparativas que pueden ayudar a tomar la mejor decisión.

A la hora de comprar un televisor el precio es un factor importante, pero no debe ser decisivo. También se deberían de tener en cuenta especificaciones como el tamaño o la calidad de imagen. Si se tiene claro que se quiere un nuevo televisor pero el presupuesto es ajustado, lo mejor es buscar los mejores televisores por menos de 1000€, en cambio, si se prioriza la calidad de imagen por encima de todo, se buscará entre los 3 mejores televisores 8K.

Sea como sea, las restricciones parece que van a seguir por bastante tiempo, e incluso con las previsiones de vacunación más optimistas, parece que hasta finales de verano no se llegará al 70% de la población vacunada. De modo que tal vez es el momento de preguntarse qué televisor comprar en 2021.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.