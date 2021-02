Napoleum, la oportunidad de inversión de franquicias de restauración italiana tradicional del 2021 Comunicae

miércoles, 3 de febrero de 2021, 13:08 h (CET) Las nuevas condiciones impulsadas por la franquicia Napoleum lo ha posicionado como referente de emprendimiento e inversión en el sector La franquicia de pizzería tradicional Napoleum consolidó el pasado 2020 su modelo de negocio obteniendo buenas cifras a pesar de la crisis sanitaria española debido a la incorporación de innovaciones y servicios, tal y como apuntaba Adriano, CEO-fundador de la franquicia en una entrevista realizada por el portal FranquiciasHoy: “Nosotros nos mantenemos firmes en nuestra forma de crear un producto fresco y artesanal, este año hemos crecido como negocio adaptándolo a las nuevas circunstancias añadiendo un servicio take away y delivery para llegar al máximo de personas posibles, también estamos trabajando con marcas colaboradoras para delivery”.

Desde la central de Napoleum han impulsado a través de sus pizzas la cultura gastronómica propia de la región de Nápoles. La empresa precursora del nacimiento de Napoleum, L´Antico Forno, han desarrollado un modelo experimentado con una imagen potente y sólida, cuyas recetas despuntan en la provincia.

Su sello de identidad es la elaboración tradicional con productos de calidad, frescos y ecológicos combinada con la innovación, un trato cercano, trabajo constante y servicio original. Esta filosofía empresarial ha acompañado a la franquicia Napoleum guiándole a posicionarse como marca referente en restauración italiana tradicional en Málaga.

Han desarrollado un formato de enseña sin límite de crecimiento basándose en el carácter familiar, con una operativa consolidada y profesional vigente tras varias generaciones de experiencia como propietarios y fabricantes de pizzas napolitanas. Además, con la situación de crisis sanitaria Napoleum ha mantenido un plan de negocio constante e implacable incorporando nuevas medidas sanitarias y facilitando el consumo de sus clientes conservando los precios reducidos.

En último término, Napoleum se ha convertido en una gran oportunidad de éxito para aquellos inversores y emprendedores que busquen un negocio de autoempleo. Toda la formación tanto en la gestión como en la elaboración de recetas tradicionales será impartida por los propietarios de la marca de primera mano.

Competitividad en el mercado: modelo con alta rentabilidad, diferenciable y con gran potencial en su sector por su sello de identidad y alta demanda de sus servicios.

Experiencia probada: son maestros pizzeros que apuestan por la calidad, autenticidad e innovación con varias generaciones de andanza.

Inversión garantizada, mínimo riesgo: las nuevas condiciones de franquicia garantizan una rápida amortización por la combinación de una ajustada inversión, ticket medio, e imagen corporativa. Para más información es posible contactar con su departamento de expansión y atenderán sin compromiso cualquier consulta.

