miércoles, 3 de febrero de 2021, 14:31 h (CET) A lo largo de mi existencia han acaecido sucesos asombrosos. Comenzaré con la década de los años sesenta del sigo pasado, pondremos en primer lugar las apariciones de la Santísima Virgen en Garabandal; Concilio Vaticano II; Revolución de Mayo del 68 en la Sorbona, París; el establecimiento de una nueva Iglesia Católica y a partir de estos acontecimientos la Iglesia Católica en muchos lugares se mundanizó, se desacralizó; las naciones que eran católicas, que ya no lo son, comenzaron a promulgar leyes inmorales, anticristianas y tanto la Iglesia como la sociedad se han ido hundiendo en la desacralización e inmoralidad. El Papa Pablo VI anunció que el humo de Satanás se había infiltrado en la Iglesia. Cuando renunció el Papa Benedicto XVI, con un día diáfano, todo despejado, cayó un rayo sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Han llevado ídolos de la Patagonia al Vaticano, se ha establecido promovido por el Vaticano, un pacto mundial de educación y actualmente se trata de establecer una fraternidad mundial, y llegados a este extremo, nos preguntamos: ¿No dijo Cristo id al mundo entero y proclamad el Evangelio, el que crea y se bautice se salvara, el que no será condenado? ¿Me puede explicar alguien como calificamos esta contradicción, las palabras de Cristo eran simbólicas? ¿Qué puede ocurrir en cualquier momento? Estemos preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

