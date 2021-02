José Miguel Izquierdo: "Cuando dejamos de fumar mejoramos nuestra calidad de vida y nuestro bienestar" Comunicae

miércoles, 3 de febrero de 2021, 12:36 h (CET) En Gipuzkoa, se detectan alrededor de 450 casos de cáncer de pulmón al año. El cirujano torácico de Policlínica Gipuzkoa, José Miguel Izquierdo, afirma que "tan solo un 5% de los pacientes que operamos de cáncer de pulmón nunca han fumado". Y añade: "Por lo tanto, es rotunda la importancia que tiene el consumo de tabaco en el desarrollo del cáncer de pulmón" Prevenir futuras muertes por cáncer es posible en el caso del cáncer de pulmón. La prevención, los programas de deshabituación tabáquica y las pruebas diagnósticas de detección precoz son tres variables que pueden frenar el curso de esta enfermedad que afecta ya por igual a hombres y mujeres a partir de los 55 años en Gipuzkoa.

“Entre el 90 y 95% de los pacientes que operamos son fumadores”, afirma el cirujano torácico de Policlínica Gipuzkoa José Miguel Izquierdo. A diferencia de otros tipos de cáncer que dependen de múltiples factores, como los factores genéticos, en el caso del cáncer de pulmón “uno puede decidir fumar o no fumar, es una variable que uno puede controlar”, sostiene el doctor Izquierdo y anima a que aquellas personas que fumen y quieran dejar de hacerlo busquen el apoyo médico en los programas de deshabituación tabáquica.

El cirujano torácico hace hincapié en el “gran beneficio que experimentan las personas cuando dejan de fumar” y anima “a las instituciones y a los sistemas pedagógicos a insistir en el mensaje de la importancia que tiene el no comenzar el tabaquismo en aquellas personas que no han iniciado el consumo de tabaco, es decir, la población juvenil”.

Detección temprana

Además de las medidas de prevención, detectarlo a tiempo es la clave esencial para garantizar la supervivencia de quienes ya lo padecen. José Miguel Izquierdo, junto con un equipo multidisciplinar de Policlínica Gipuzkoa, formado por oncólogos, internistas y radiólogos, integra la Unidad de Detección Precoz de Cáncer de Pulmón.

Desde esta Unidad se contempla especialmente indicado realizarse el estudio a aquellas personas mayores de 55 años que lleven fumando durante por lo menos 15 años dos cajetillas diarias o una cajetilla al día durante 30 años, así como a exfumadores que dejaron de fumar hace una década.

Mientras la pandemia sigue su curso, el resto de enfermedades parecen haber quedado relegadas a un segundo plano. El Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, pone de relieve la alta incidencia de esta enfermedad, que avanza silenciosamente cobrándose vidas, y donde el cáncer de pulmón lidera la mortalidad por cáncer en Gipuzkoa.

