Cubrir las piscinas, otra tendencia más derivada de las restricciones del coronavirus, por abripool.es

miércoles, 3 de febrero de 2021

miércoles, 3 de febrero de 2021, 12:40 h (CET) Quienes tienen la suerte de contar con una piscina en su hogar parece que han decidido no querer disfrutar de ella solo en verano. Son cada vez más las personas que apuestan por cubrir sus piscinas para poder nadar en ellas todo el año Las cubiertas para piscinas no son algo nuevo, y en realidad existen muchos motivos por los cuales alguien podría querer cubrir su piscina exterior, desde los más usuales de seguridad, para evitar que alguien pueda caer en el interior, hasta una mayor eficiencia energética y mejor mantenimiento. Sin embargo, en este último año parece que hay un motivo que brilla por encima de los demás y que ha disparado las peticiones de cubiertas para piscinas.

El hecho de que se haya tenido que pasar más tiempo que nunca encerrados en casa ha hecho darse cuenta de las carencias de estas, y también de sus bondades, por supuesto. Y aunque en estos momentos no existe el confinamiento como tal, los centros deportivos se mantienen cerrados, o con altas restricciones. Esto ha hecho que mucha gente haya optado por empezar a ejercitarse en sus propios hogares.

Muchos son quienes han habilitado un espacio en sus casas para dedicarlo a tener allí un pequeño gimnasio. Quienes disponen de piscina se han dado cuenta de los beneficios de los que se beneficiarían si pudiesen disponer de ella todos los días del año, por lo que se han decidido a cubrirla. El incremento de la demanda de cubiertas para piscinas a raíz del coronavirus es algo que sin duda han notado los profesionales del sector, según confirman desde Abripool, una de las empresas con más años de experiencia y presencia en toda España.

La posibilidad de practicar la natación, o ejercicios como el aquaerobic o aquagym en casa y durante casi todo el año es algo que ha animado a muchas personas a dar el paso de instalar una cubierta para su piscina, aprovechando así un recurso que parecía relegado tan solo a los meses de verano, y optimizando además, la energía, agua, productos y recursos invertidos en ella. Definitivamente el coronavirus ha traído muchos cambios, especialmente en cómo se vive, cuidarse y disfrutar de los hogares.

