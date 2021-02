La democracia Jaume Catalán, Girona Lectores

miércoles, 3 de febrero de 2021, 14:23 h (CET) La democracia es un sistema de principios y valores, un marco de procedimientos y una estructura jurídico política. Lo que la democracia no tolera, porque en eso radica su muerte, es la exclusión del adversario propia de los extremismos. Trump debía haber aceptado su derrota pero ha optado por erigirse en caudillo de su propia causa y, al final, es el pueblo americano el que pierde. Toda democracia necesita contar con personas cuya claridad de convicciones les permite situarse por encima de las legítimas diferencias y trabajar por el bien común.

