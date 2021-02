El tono con el que habitualmente hablamos, es una conquista. Hay personas que, independientemente de lo que digan, dan paz y otras que te ponen nervioso. Estas palabras me las sugirió la Sra. Macarena Olona en una de sus intervenciones. Aquí van: "No pares nunca de hablar, / porque el dulce tono de tus palabras/ acallan el estruendo de mis luchas internas. Son de terciopelo azul/ y con solo oírlas,/ mis penas se van./ Dime lo que quieras,/ aunque sean insignificantes, banales,/ a mí me da igual/ porque no es lo que dices,/ sino tu forma de decirlas/ lo que consuela./ No pares nunca de hablar/ y así me dormiré/ acunado en el redoblar de tus palabras/ en el tambor de mi pecho./ Retumban en sus paredes/ y levantan el negro moho/ de mis preocupaciones./ No pares nunca de hablar,/ por favor, porque tu voz/ no nace de las dudas,/ sino que surgen de las simas del mar,/ y llenan de paz mis tormentas internas./ Y me sosiegan/ y me dan aire/ y me hacen suspirar/y me rinden/ y me desarman/ y me hacen olvidar,/ No, no pares nunca de hablar”.