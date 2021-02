IBM Maximo, líder en la Gestión de Activos y Mantenimiento, según Solex.biz Comunicae

miércoles, 3 de febrero de 2021, 12:01 h (CET) IBM ha sido nombrado por IDC MarketScape como líder mundial en aplicación EAM (gestión de activos empresariales), donde se destaca su capacidad para respaldar, fortalecer y desarrollar IBM Maximo para la Gestión de Activos y Mantenimiento. Invitan a conocer más sobre esta solución En el último informe de IDC MarketScape, ha reconocido a IBM como líder mundial en aplicaciones EAM de uso intensivo de activos y SaaS en la nube, encabezando la lista por el 27º año consecutivo. Todo ello, gracias a las continuas inversiones de IBM en tecnología, conocimiento y recursos integrados que impulsan la plataforma IBM Maximo.

¿Quiénes tendrán la ventaja competitiva en esta nueva era digital?

Muchas empresas u organizaciones inician su transformación digital, ya sea cambiando sus modelos de negocio o incorporando nuevas estrategias y tecnologías. Esto con el fin de controlar los activos y mantenerse totalmente rentables.

Todas las empresas dependen de sus activos para mantenerse operativos y competitivos -en especial los sectores que trabajan con activos críticos, tales como: el sector eléctrico, minería y servicios públicos.

Es así, que los líderes enfrentan el gran reto de aprovechar al máximo los activos en todo el ciclo de vida. Deben realizar monitoreo, evaluar y administrar de manera continua la confiabilidad de una gran base de activos humanos, tecnológicos y físicos. Incluso, tienen que enfrentarse con problemas externos como la globalización, la competencia y el cumplimiento de las normativas.

La gestión de activos empresariales (EAM) es una disciplina que permite administrar los activos en todo su ciclo de vida, con el objetivo de maximizar el retorno de la inversión de cada uno de los activos. Para lograr buenos resultados, la gestión de activos debe realizarse de forma centralizada y organizada, con la ayuda de un software EAM como IBM Maximo.

IBM Maximo para la Gestión de Activos y Mantenimiento

IBM Maximo ayuda a las organizaciones intensivas en el uso de activos a optimizar el rendimiento, reducir el riesgo operativo y minimizar los costos, incorporando las interacciones digitales y humanas en un único proceso.

Para ello, Maximo ha logrado identificar dos disciplinas esenciales: EAM (gestión de activos empresariales) y APM (gestión del rendimiento de los activos). De esta manera, responde efectivamente ante la crisis de la productividad global con una eficiencia mejorada, reduciendo los riesgos y los costos.

IBM Maximo es una solución para la Gestión de Activos y Mantenimiento de extremo a extremo y totalmente unificada, que incluye las mejores herramientas para operar activos físicos de alto valor, mediante una visibilidad y control en toda la empresa. Para lograrlo, Maximo hace uso adecuado de las tecnologías innovadoras como el internet de las cosas (IoT), realidad aumentada, Cloud, inteligencia artificial (IA) y Blockchain.

Fortalezas claves de IBM Maximo

Ofrece la capacidad de soportar todo el ciclo de vida . Permite gestionar la información relacionada a la inversión (CAPEX) , operación, mantenimiento y disposición final (OPEX), logrando así administrar el TOTEX (Capex + Opex), balancear el costo, el riesgo y el desempeño de los activos.

. Permite , operación, mantenimiento y disposición final (OPEX), logrando así administrar el TOTEX (Capex + Opex), balancear el costo, el riesgo y el desempeño de los activos. Gracias a su flexibilidad, Maximo facilita a las organizaciones la rápida adopción de nuevas técnicas, reacción a cambios regulatorios y nuevas necesidades de los negocios. Asimismo, permite a los usuarios una personalización de las reglas de negocio y la gestión de la información .

facilita a las organizaciones la rápida adopción de nuevas técnicas, reacción a cambios regulatorios y nuevas necesidades de los negocios. Asimismo, permite a los usuarios una . Tiene la capacidad de integrarse con otros sistemas de información , como por ejemplo: SCADA, PLCs, sensores, OMS, DMS, sistemas financieros/contables, sistemas geográficos y de diseño (GIS y BIM), etc.

, como por ejemplo: SCADA, PLCs, sensores, OMS, DMS, sistemas financieros/contables, sistemas geográficos y de diseño (GIS y BIM), etc. Incluye robustas herramientas de analítica que permiten recopilar y analizar datos de cualquier tipo de activo, examinar los indicadores clave de desempeño (KPI) de los activos y toda la información relacionada con los procesos operativos. Por lo cual, las empresas tienen la oportunidad de comprender las tendencias del mercado, tomar mejores decisiones informadas, predecir el rendimiento de los activos y planificar las decisiones del negocio. Con Maximo las organizaciones logran aprovechar las ventajas de modernizar la infraestructura y adaptarse a las tecnologías emergentes. Incluso, lo ayuda a mantener la resistencia y la continuidad del negocio en condiciones disruptivas.

Solex & IBM Maximo impulsan la transformación digital

Solex & IBM Maximo están impulsando la transformación digital en organizaciones de distintos sectores de toda Latinoamérica, con el objetivo de potenciar sus conocimientos para que puedan tomar decisiones más inteligentes y en tiempo real.

Un claro ejemplo es el Grupo EPM del sector eléctrico (Empresa Pública de Medellín, Colombia), que ha dado un paso adelante implementando IBM Maximo para la Gestión de sus Activos Operativos, lo cual le ha permitido centralizar los recursos de mantenimiento, reducir el tiempo de inactividad no planeada e incrementar la eficiencia operacional.

Solex, empresa de soluciones confiables e innovadoras, es socio de negocio Gold de IBM y partner altamente calificado con más de 27 años de experiencia implementando soluciones World Class en organizaciones de toda América Latina. Le asegura al 100% la implementación de las soluciones IBM Maximo para la gestión de activos y mantenimiento, acompañándolo en todas las etapas, desde el kick Off hasta el día en el que queda 100% operativa la solución. Incluso, lo ayuda en todo el proceso de certificación ISO 55000 para la Gestión de Activos, de la mano de profesionales expertos y debidamente certificados.

