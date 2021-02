Las gafas graduadas también pueden proteger de la radiación UV y prevenir el cáncer de piel Comunicae

miércoles, 3 de febrero de 2021, 12:13 h (CET) Entre el 5 y 10% de los casos, tiene su origen en los párpados, por eso, y para evitar otras enfermedades del sistema visual, como fotoqueratitis, cataratas o degeneración macular, es importante que las gafas protejan de la radiación UV hasta el límite que marca la OMS (400 nanómetros) El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) con el objetivo de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

Desde el punto de vista de la salud visual, resulta fundamental tener en cuenta la influencia que la radiación UV puede tener en el sistema visual, incluyendo, en los casos más graves, el cáncer de piel. Entre el 5 y 10% de los casos, tiene su origen en los párpados.

La radiación UV es potencialmente dañina, también en invierno, o en días nublados, para la piel y para la salud de ojos. “A diferencia del código de buenas prácticas que habitualmente seguimos para proteger nuestra piel, no ocurre lo mismo si hablamos de nuestros ojos, cuando, en realidad, son muy parecidos a la piel. Tienen colágeno, por ejemplo”, dice José Luis Pérez-Encinas, Jefe de Producto de ZEISS Vision Care España.

La sobreexposición a esta radiación puede dañar los ojos y la piel que los rodea, causando envejecimiento, arrugas y, en casos severos, cáncer de piel. A largo plazo, puede causar otras enfermedades oculares, como fotoqueratitis, cataratas o degeneración macular.

La Organización Mundial de la Salud recuerda que cada año en el mundo tres millones de personas se quedan ciegas por culpa de la radiación UV. Cerca de la mitad de los casos de ceguera (48%) derivan de cataratas, que en el 20% de los casos, son agravadas por la radiación UV.

Es un hecho que sólo 1 de cada 5 personas lleva gafas de sol cuando sale al exterior, como también lo es que una de las formas más simples y eficientes de prevenir varias enfermedades oculares es el uso de lentes con Tecnología ZEISS UVProtect. “El usuario desconoce que sus gafas graduadas habituales pueden protegerle de la radiación ultravioleta”, afirma Pérez-Encinas.

Actualmente, aproximadamente el 80% de las lentes transparentes del mercado no alcanza la protección total a la radiación UV. Por el contrario, todas las trasparentes de ZEISS incorporan Tecnología UVProtect y protegen hasta los 400 nanómetros, el límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud (la radiación UV entre 380 y 400 nanómetros es la más intensa y penetra más en los tejidos).

Si para toda la población es importante, en el caso de los niños es fundamental proteger sus ojos ante la radiación UV, puesto que en su caso, tiene un impacto 7,5 veces mayor que en los adultos. Su cristalino es mucho más transparente y además pasan más tiempo realizando actividades de exterior. Así, un menor, antes de cumplir los 20 años, acumula el 50% de la radiación que recibirá en su vida (hasta los 60 años). "Proteger los ojos del menor ante la radiación UV es una de las claves para reducir los casos de ceguera en el mundo, y también de cáncer de piel. Por eso es importante la labor de concienciación a la ciudadanía sobre los peligros para la salud visual que tiene la sobreexposición a la radiación UV siempre, pero especialmente cuando se trata de los más pequeños“, termina el jefe de producto.

