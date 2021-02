Su Majestad el Rey, recibe a una representación de los Gestores Administrativos Comunicae

miércoles, 3 de febrero de 2021, 11:32 h (CET) Su Majestad el Rey ha recibido hoy en audiencia a una representación del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, que le informó de los avances que ha experimentado la profesión contribuyendo al crecimiento y a la competitividad del tejido empresarial de nuestro país En este sentido, los Gestores Administrativos han informado a Don Felipe del papel que han desarrollado durante los más de 300 días que dura la pandemia, convirtiéndose en una actividad esencial para poder mantener la actividad de ciudadanos, autónomos y pymes en una parte de los trámites administrativos.

Los Gestores Administrativos han permitido que, a pesar de la paralización que han sufrido las administraciones por la ausencia de citas presenciales durante gran parte de la pandemia, algunos órganos de éstas hayan podido seguir funcionando, gracias a los acuerdos previos que habían suscrito y a los desarrollos telemáticos que llevan realizando desde hace años. De esta forma, la DGT, por ejemplo, ha podido realizar telemáticamente su actividad de matriculaciones y transmisiones, a través de los Gestores Administrativos, debido al acuerdo suscrito hace algún tiempo entre aquella y el Consejo General de Gestores Administrativos.

Desde el inicio de la pandemia, los Gestores Administrativos han ido identificando, manifestando y buscando soluciones a los problemas que tanto los autónomos como las PYME están encontrando desde antes de decretarse el estado de alarma. A pesar de no haber tenido eco en el seno del Gobierno sus sugerencias, los Gestores Administrativos han seguido trabajando sin descanso. En este sentido, hace unas semanas, constituyeron tres grupos de trabajo, laboral, financiero/fiscal y digitalización de la administración, con el ánimo de realizar propuestas que permitan mitigar los negativos efectos económicos que está generando la pandemia.

Fruto de estos grupos de trabajo son las 25 propuestas para salir de la crisis que los Gestores Administrativos han entregado a Su Majestad el Rey, comprometiéndose a seguir trabajando, de forma crítica pero constructiva para ayudar a nuestro tejido productivo a encontrar soluciones viables y rápidas para mejorar su posición ante la crisis. “Hemos trasladado a Su Majestad nuestro compromiso con la sociedad, lo que significa que seguiremos trabajando mano a mano con ciudadanos, autónomos, pyme y administraciones, que seguiremos trabajando día y noche para ayudar a mejorar la situación de los negocios y que no nos detendrá en este empeño la ausencia de diálogo con quienes deben tomar las decisiones”, afirma Fernando Santiago, presidente de los Gestores Administrativos.

