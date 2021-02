Un pollo ‘Pota Blava’ IGP Indicación Geográfica Protegida, de la granja a la mesa

En enero o febrero de 2019 nadie se esperaba lo que estaba por venir. Y es que la crisis del covid-19 no tiene precedentes y afecta a todos. autónomos, pequeñas y medianas empresas están sufriendo más que nunca y ven peligrar su futuro ¿Cómo luchar contra el cierre por las pérdidas? Un buen ejemplo del “o renovarse o morir” se encuentra en la Granja Torres, productora y distribuidora del mítico pollo pota blava de El Prat.

La Granja Avícola Torres lleva más de 30 años dedicándose a la crianza y la venta del pota blava, la raza autóctona pratense. Antes de la pandemia del coronavirus, el 60% de su clientela era profesional, restaurantes, hoteles, etc, pero debido a las circunstancias actuales se han centrado en llegar a los clientes particulares. ¿Cómo? Llevando su producto directamente de la granja a la puerta de casa.

Los gallos, gallinas y pollos pota blava son una institución, con reconocimiento europeo, ya que es la única raza española que ha recibido la indicación geográfica protegida (IGP). Esta peculiar raza, que le debe el nombre a sus patas de color azul pizarra, está supervisada por el Consell Regulador de la IGP que garantiza la calidad del producto, así como su procedencia. Gracias al trabajo incansable de Montse Torres y su equipo, la granja pratense no ha cesado en ningún momento su actividad y así ha podido reinventarse, estrenando una tienda virtual y haciendo servicio a domicilio.



Canal online y una distribución más potente de un producto de calidad agroalimentario

Con las restricciones y cierre de la restauración que han afectado mucho a la demanda de producto no quedaba otra que ser valientes y dar el salto a la digitalización y venta online del pollo del Prat. Según cuenta el responsable de pedidos y atención al cliente, Juan Ponce, decidieron embarcarse en el proyecto actual de venta online “para conseguir una distribución más potente y ampliar la zona de comercialización del pota blava, intentando traspasar las fronteras del Baix Llobregat”. “Por suerte hemos podido seguir trabajando y nos hemos esforzado para no quedarnos parados”, afirma Ponce. Y la apuesta ha sido todo un éxito. Granja Torres ha conseguido suplir la facturación de ventas profesionales (restaurantes y hostelería) con las ventas a clientes particulares que han comprado online.

Montse Torres y su equipo están muy satisfechos del resultado y de haber afrontado los peores momentos de la crisis sanitaria con valentía y la seguridad de que la venta online era el complemento para crecer en unos momentos muy difíciles. Hoy la web www.granjatorres.com suministra a la restauración directamente en toda la provincia de Barcelona principalmente y también a un número creciente de clientes particulares que realizan la compra online y reciben su pedido en casa..

Parte del éxito también se debe al apoyo municipal al productor y también a la colaboración de la granja con el sector de la restauración a través de la Asociación de Gastronomía y Turismo del Baix Llobregat que les ha proporcionado su apoyo y contribuido a hacer difusión en redes sociales. Tal y como relataban desde la granja, la colaboración con el sector de la restauración es muy estrecha y participan con ellos para planificar y lanzar las campañas gastronómicas y de marketing en las plataformas Facebook, Instagram y Youtube.

Unas campañas en las que el Consejo Regulador del Pollo y Capón del Prat colabora también fomentando descuentos a la restauración que participa en las campañas gastronómicas.

Como todos los pequeños negocios, la granja mira con cierta inseguridad al futuro. Ponce y el equipo están convencidos de que “la inestabilidad que hay ahora mismo no nos permite tomar ese empuje que necesitamos”. Por eso una de los retos de la Granja Torres es poder crear una base sólida de clientes particulares que compren online, apostando fuertemente por el proyecto actual que tienen.

Y sus ideas expansivas parece que no tienen freno pues barajan llegar a distribuir potes blaves por toda la península. ¿Cómo? Con campañas de concienciación y promoción para “desestacionalizar” su producto y que el incomparable pollo pota blava de El Prat sea un alimento que se consuma todo el año, no solo en Navidad. III