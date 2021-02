Las reformas más habituales en tiempos de pandemia por temor a nuevos confinamientos, según VIP Reformas Comunicae

miércoles, 3 de febrero de 2021, 11:13 h (CET) Más allá de lo sanitario, los efectos de la pandemia de COVID-19 se han notado en otros sectores, tales como el de la construcción, concretamente en el caso de las reformas, una actividad auspiciada por las necesidades que se hicieron más evidentes durante el confinamiento general de primavera en España Las costumbres, obligaciones y, por tanto, el ritmo de vida medio de los habitantes de este país, en líneas generales, ha provocado que siempre se haya observado el domicilio particular como un lugar en el que la mayoría de días sólo se pasa para la cena, el aseo y descansar.

Esto cambió de una forma muy drástica a mediados de marzo de 2020 con el encierro de la población para tratar de contener la propagación de este virus. Pasando la mayor parte de la población a pasar prácticamente las 24 horas del día en casa, comenzaron a detectar posibilidades de mejora de las estancias para garantizar una mayor comodidad.

Por ello, desde esa fecha hasta hoy, el sector ha observado un considerable auge de la demanda de reformas buscando mejoras para el tiempo que se permanezca en el interior del inmueble, tal y como apuntan en este artículo.

Temor a nuevos confinamientos

Haber pasado por ese período de confinamiento y, sobre todo, el temor a volver a pasar por lo mismo ante el avance y la incidencia del coronavirus son los factores que explican el aumento de reformas parciales o totales de todo tipo de inmuebles.

La posibilidad de un nuevo encierro de la población en busca de mejorar los índices de contagio está siempre presente, ya sea a nivel local, regional o nacional, por lo que, en caso de que ello ocurra, sus residentes prefieren adecuar el espacio para disfrutar de un espacio adaptado a sus necesidades.

El teletrabajo, principal impulsor de estos trabajos

Muchos trabajadores tuvieron que comenzar a trabajar desde casa casi de la noche a la mañana, por lo que se dieron cuenta pronto de la necesidad de contar con un espacio más cómodo y separado del resto del hogar para el desempeño de sus funciones.

Así, son muchas las voces expertas en materia de psicología las que han apuntado que es conveniente disfrutar de espacios separados en el hogar para desconectar una vez finalizada la jornada laboral, algo que, sin un despacho para esta función, no se puede lograr, por lo que la adecuación de una habitación para este fin es una de las prioridades en estas reformas.

Además de esto, la adaptación y mejora de patios y terrazas, para disfrutar de un espacio al aire libre en tiempos de encierro, la mejora de las habitaciones, especialmente las infantiles, la rehabilitación de cocinas y salones o la búsqueda de más entrada de luz son otras de las actividades más desempeñadas por parte de los profesionales de la construcción.

