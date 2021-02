La guía para la digitalización de la Administración pública al alcance de todos Comunicae

miércoles, 3 de febrero de 2021, 11:04 h (CET) El secretario de la administración local, letrado especialista en Derecho Digital y experto en administración electrónica, Víctor Almonacid, presenta su libro como una guía práctica de referencia para que los Ayuntamientos puedan avanzar en el desarrollo de una administración más ágil y eficiente, a través de la simplificación y digitalización de sus servicios, decididamente orientados a la ciudadanía “Guía práctica para la implantación de la administración electrónica en el ámbito local” nace para mostrar el camino a los Ayuntamientos pequeños y medianos hacia la necesaria digitalización de sus procesos, simplificando al mismo tiempo la burocracia de cara a la ciudadanía. Una guía de máximos, donde encontrar todo lo necesario para mejorar el funcionamiento de la Administración, con una metodología completamente extrapolable a cualquier organización pública.

El enfoque es tremendamente práctico y el estilo accesible. Aunque se desarrollan algunos de los conceptos más importantes de la moderna gestión pública, el autor ha conseguido que los contenidos queden al alcance de cualquier tipo de lector.

Además, se comparten experiencias reales de éxito en la implantación de la administración electrónica local, explicadas por algunos de sus responsables. Finalmente se acompaña una serie de documentos y contenidos adicionales, encabezados por un modelo de Plan Estratégico muy similar al que Almonacid utiliza en el Ayuntamiento de Alzira (Valencia), y que ha conseguido estandarizar.

Según explica Víctor Almonacid, “vivimos en un mundo envuelto por la incertidumbre, en el que prácticamente la única cosa segura es la progresiva digitalización de las relaciones personales, comerciales, administrativas, etc., debido a fenómenos como el cambio climático o la propia pandemia”. En este escenario, Almonacid asegura que la “nueva normalidad” debería ser para la Administración y sus usuarios una nueva realidad de la que surgiera, por fin, una nueva Administración ágil y eficiente, alejada de la insufrible burocracia, los manguitos y el “vuelva usted mañana”.

En definitiva, se trata de un libro muy práctico (realmente una “guía”) sobre administración electrónica. “No es un libro de Smart City, ni de big data, ni de compliance, ni de inteligencia artificial. Primero el uno y después el dos. No podemos trascender nuestras pretensiones, aunque sí es cierto que en algunos pasajes mencionamos todos estos conceptos, y alguno más, porque desde la perspectiva de la moderna gestión pública todo está relacionado, y porque cuando estamos desarrollando un proyecto siempre debemos visualizar el siguiente nivel que deberíamos alcanzar”, asegura el autor.

