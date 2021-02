EQS Group AG se expande rápidamente en Europa Comunicae

miércoles, 3 de febrero de 2021, 10:01 h (CET) Nuevas sedes en Milán y Madrid. Ampliación de la posición en el mercado antes de la entrada en vigor de la Directiva sobre denuncias de la UE EQS Group AG, una RegTech global, continúa su rápida expansión en el mercado del cumplimiento normativo. El proveedor en la nube con sede en Múnich se está expandiendo a Italia y España desde principios de 2021, con futuras oficinas previstas en Milán y Madrid. Además, EQS ha aumentado los equipos de ventas y marketing en todas las ubicaciones existentes en los últimos meses, en un movimiento para convertirse en el principal proveedor de soluciones de cumplimiento digital en Europa.

Con sus nuevas ubicaciones en el sur de Europa, el Grupo EQS continúa su estrategia, que ya ha tenido éxito en Alemania, Londres, París y Zúrich: "De nuevo queremos enviar una señal clara y estar cerca de la normativa nacional en Milán y Madrid. Esto nos convierte en el único proveedor europeo que cotiza en bolsa y que combina la tecnología líder en el sector de los sistemas digitales de denuncia de irregularidades con equipos locales y asistencia in situ. De este modo, apoyamos a las medianas empresas, a las grandes corporaciones y a las instituciones públicas de forma integral y de acuerdo con sus necesidades individuales a la hora de aplicar la nueva Directiva sobre denuncias de la UE", explica Marcus Sultzer, miembro del Consejo de Administración de EQS Group AG.

Más integridad y transparencia en Europa

La Directiva de la UE sobre la denuncia de irregularidades (Directiva de la UE 2019/1937) es un motor clave para el crecimiento de EQS Group AG en los próximos años. Los Estados miembros de la UE tienen hasta el 17 de diciembre de 2021 para transponer esta Directiva a su legislación nacional, obligando a las empresas con 250 o más empleados a introducir un canal de denuncia interno. Decenas de miles de organizaciones de toda Europa, entre ellas ciudades y municipios, instituciones públicas y asociaciones, autoridades y hospitales, se ven así obligadas a cumplir los requisitos de la Directiva y ofrecer un sistema de denuncia a sus empleados. Esta medida pretende reforzar la integridad y la transparencia en el sector privado, así como en las instituciones públicas de toda Europa. El Grupo EQS se ha posicionado de forma óptima para este potencial de mercado.

Anteriormente, el Grupo EQS adquirió el proveedor danés de sistemas de denuncia de irregularidades Got Ethics A/S, posicionándose así también en el mercado de soluciones de denuncia de irregularidades en Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Además, el Grupo ha tomado una participación del 23% en el proveedor de SaaS para la gestión de políticas con sede en Bonn, C2S2 GmbH.

Camino a convertirse en el principal proveedor europeo de sistemas de denúncia en la nube

"La transparencia promueve la confianza y contribuye al crecimiento a largo plazo de la empresa. Creemos firmemente en esto y hemos estado traduciendo esta convicción en productos de software RegTech basados en la nube desde la fundación del Grupo EQS hace 20 años. Ya hemos implementado con éxito nuestra visión de Compliance COCKPIT en nuestro ámbito de las relaciones con los inversores, agrupando los flujos de trabajo más importantes en una única plataforma. Nuestra expansión geográfica es sólo un paso de los muchos a dar en nuestro curso de crecimiento expansivo para convertirnos en el líder del mercado europeo en el campo de las tecnologías de cumplimiento para el año 2025", dice Achim Weick, fundador y CEO de EQS Group AG.

Lo que dicen los clientes

"Como responsable de compliance, creo que es importante saber lo que ocurre en mi empresa para poder aprender de ello. Al fin y al cabo, es mejor enterarse de un problema a tiempo y poder prevenir algo peor, que ser informado demasiado tarde. ¡Incluso durante los primeros meses, se recibieron notificaciones de gran utilidad a través de la plataforma "PUMA SpeakUp!". Hasta ahora, la mayoría de los avisos se han enviado de forma anónima. Pero no me sorprende, porque hace falta valor para hacer una denuncia". Kristina Schmieg, Directora de Cumplimiento Normativo de Puma SE

"En Alitalia, valoramos a nuestros empleados y a las demás partes interesadas como contribuyentes importantes para crear transparencia y confianza dentro de nuestra organización y fuera de ella. El Grupo EQS no sólo nos proporcionó un sistema de denuncia seguro y adecuado, sino que también se aseguró de que todas las partes estuvieran informadas y guiadas a través del proceso de la A a la Z. Esto nos ha ayudado realmente a establecer esta parte tan importante de nuestra cultura corporativa. No queremos perderlo", asegura Giorgio Casana, Vice President Enterprise Risk Management & Internal Audit de Alitalia

"Nos gustan especialmente las características de anonimato y seguridad que definitivamente animan a los denunciantes a ponerse en contacto con nosotros. El Grupo EQS nos ha ayudado a establecer un sistema que aumenta la confianza y la transparencia entre nuestros empleados. La gestión de los casos es intuitiva y eficiente, lo que nos ayuda a tratar cada indicio que recibimos de manera oportuna." Anabel Casahuga, Chief Compliance Officer de Abertis Infraestructuras, S.A.

Acerca del Grupo EQS

El Grupo EQS es un proveedor internacional líder de tecnología regulatoria (RegTech) en los campos del cumplimiento corporativo y las relaciones con los inversores. Al trabajar con el Grupo EQS, miles de empresas de todo el mundo inspiran confianza al cumplir con las complejas obligaciones de divulgación nacionales e internacionales, minimizando los riesgos y comunicándose de forma transparente con las partes interesadas.

Los productos del Grupo EQS se agrupan en el software basado en la nube EQS COCKPIT. Garantizan el control profesional de los flujos de trabajo de cumplimiento en los ámbitos de la protección de los denunciantes y la gestión de casos, la gestión de políticas, la gestión de listas de información privilegiada y las obligaciones de divulgación. Además, las empresas que cotizan en bolsa se benefician de un servicio de noticias global, de la gestión de contactos y objetivos de los inversores, de los sitios web de IR, de los informes digitales y de los webcasts para una comunicación eficaz y segura con los inversores.

El Grupo EQS se fundó en 2000 en Múnich, Alemania. En la actualidad, el grupo cuenta con más de 400 profesionales y tiene oficinas en los principales mercados financieros del mundo. www.eqs.com

Contacto de prensa:

Grupo EQS

Alexandra Krohn

Karlstraße 47

80333 München

Alemania

p: +49 89 210298-350

e: press@eqs.com

Twitter: @EQSGroup

Seguir en LinkedIn

