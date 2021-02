Yunbit cumple los requisitos imprescindibles para un Sistema de Gestión de Almacenes en el contexto actual Comunicae

miércoles, 3 de febrero de 2021, 08:02 h (CET) La competencia es mucha, el consumo ha bajado y la diferencia sobre el resto es clave para sobrevivir, evolucionar y avanzar en el contexto actual Ante un momento incierto e imprevisible en el que el control y gestión de los negocios tienen un factor decisivo en la cuenta de resultados de la empresa; los productos y servicios ofertados deben ser gestionados de manera impecable. La competencia es mucha, el consumo ha bajado y la diferencia sobre el resto es clave para sobrevivir, evolucionar y avanzar en el contexto actual.

Por este motivo surgen empresas desarrolladoras de software en modelo cloud computing multitenant como Yunbit, que en contacto directo con sus clientes y usuarios, pueden detectar necesidades y anticipar tendencias.

La gestión empresarial ha ido del papel, a una hoja de cálculo o a aplicaciones especializadas en diferentes sectores, tareas, etcétera, pero no conectadas entre sí.

Ahora ya se puede; el avance tecnológico permite que todas las aplicaciones estén conectadas entre sí, evitando silos en los datos e información de las diferentes áreas de negocio y permitiendo la generación de informes y avisos que facilitan la toma de decisiones y promueven el éxito.

Los sistemas de gestión de almacenes más funcionales y avanzados deberán cumplir, por tanto, los siguientes requisitos:

- Acceso a ellos desde la web (Internet), lo que facilita el desarrollo de las labores empresariales en cualquier momento, lugar y circunstancia;

- Están desarrollados por procesos, de manera que se evitan los errores asegurando hitos importantes en las tareas ejecutadas;

- Permiten participar a todo el equipo de trabajo mediante la gestión de perfiles de usuarios;

- Pueden abarcar una o todas las áreas de negociosegún responsabilidades y tareas, con aplicaciones nativas o integrando en ella otras del mercado;

- Además, el proveedor de software deberá asegurar el avance del producto a las necesidades del mercado o de la propia empresa.

Los aspectos logísticos, de gran relevancia en la crisis actual, hacen que el sistema de gestión de almacenes adquiera una gran importancia y que dicha gestión y control, revierta de forma directa en el cliente final.

Yunbit, ha entendido la gestión empresarial de este modo desde el momento en que fue fundada; pionera en herramientas cloud, ahora dispone de completas herramientas de gestión empresarial con aplicaciones nativas que posibilitan un trabajo eficiente y efectivo en las empresas que han confiado en ella. Este contexto, en el que el acceso a los datos e información coordinada es la clave para el desarrollo de las responsabilidades empresariales, exige herramientas cloud.

YUNBIT BUSINESS CLOUD

Yunbit, fundada en Madrid en 2004 y pionera en el desarrollo de aplicaciones en formato SaaS (Software as a Service) ofrece una plataforma tecnológica Cloud Computing Multitenancy para la gestión empresarial de grandes y pequeñas empresas. Yunbit CRM, Yunbit ERP, Yunbit RRHH y Yunbit Web & eCommerce, son completas soluciones de gestión empresarial que proporcionan un entorno de trabajo ágil, sencillo y eficaz.

Yunbit Software es 100% personalizable, es accesible desde un único punto de acceso web, permite la utilización combinada de los diferentes productos o productos de terceros, consigue mejorar de manera eficiente los distintos procesos departamentales de todo tipo de compañías, se adapta a las oportunidades del mercado y evoluciona con las necesidades de las organizaciones.

