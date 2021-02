Cómo ha cambiado la decoración de interiores con la pandemia, según la tienda Lupas.top

Durante la primera mitad del año el mundo entero pasó más tiempo en sus casas de lo que probablemente jamás hubieran imaginado. Desde la tienda de decoración lupas.top se han dado cuenta de cómo esto a afectado a sus ventas on-line en artículos como los espejos Este aumento en las ventas de mobiliario para decorar los hogares puede tener muchas causas. El más probable es que al pasar tanto tiempo encerrados, la mayoría de los Españoles se cansó de no hacer nada y se pusieron manos a la obra. Darle un cambio a sus casas parecía buena idea y la excusa de no tener tiempo ya no era válida.

Desde la tienda de espejos de aumento https://lupas.top comunican que muchos clientes llamaban preguntando cómo podían conseguir que su casa se viera más amplia jugando con la decoración.

Desde esta tienda apuntan que es una pregunta complicada. Cada caso ha de mirarse con lupa para sacar el máximo partido a la decoración y el mobiliario existente; así como de las fuentes de luz y el color de las paredes. “Parecerá mentira pero cambiando cuatro detalles se puede conseguir un efecto totalmente distinto” indican desde esta tienda de espejos de aumento.

La realidad es que jugando con ciertos efectos visuales se puede ampliar la perspectiva del espacio de forma sencilla. Algunos consejos son:

- Usar colores claros y fríos tanto en muebles como en las paredes.

- Si se usan cortinas, estas deben colgar desde lo más alto posible.

- Ser minimalista en la decoración, es mejor tener un espejo grande que muchos espejitos pequeños.

- Aprovechar los patrones con líneas en la decoración.

- Usar muebles o espejos con bordes de colores translucidos o transparentes.

- Usar espejos muy grandes que simulen un efecto ventana.

- Tener distintos puntos de luz o usar espejos con luz como estos.

Con todos estos consejos será mucho más fácil que el baño, la habitación o el comedor luzca mucho más grande de lo que en verdad es. Un factor que sin duda ayuda cuando se tiene que pasar tanto tiempo encerrado en casa.