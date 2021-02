Dónde empeñar oro en Madrid con confianza, por Pawn Shop La Casa de los Empeños Comunicae

martes, 2 de febrero de 2021, 16:14 h (CET) Empeñar oro puede suponer en periodos de crisis, como el que atraviesa la sociedad española, una forma de obtener dinero rápido para poder superar un bache. Pawn Shop La Casa de los Empeños, desvela dónde empeñar oro en Madrid España, terminó el año 2020 con el segundo peor dato de tasa de desempleo de la Unión Europea. Enero, acaba de dejar un dato aún peor, y es que los más de 76.000 nuevos desempleados que se suman a los casi cuatro millones de parados, suponen un crecimiento de la tasa de paro tres veces superior a la de la zona euro.

El Covid 19 y las medidas de protección impuestas gubernamentalmente, sumadas a unas políticas económicas ineficientes, describen la antesala a una larga crisis económica, que aún siendo mundial, en España parece que golpeará más duramente a la ciudadanía que en otros países.

Las perspectivas de recuperación, a tenor de la opinión de los expertos, no son esperanzadoras. Sin ir más lejos, el Banco de España advierte de que las cifras de desempleo no volverán a alcanzar las cifras pre-Covid hasta por lo menos el 2023.

Ante la pérdida de fuentes de ingresos y la necesidad de liquidez inmediata, las personas suelen empeñar oro en Madrid.

El oro sigue siendo uno de los valores refugios preferidos por la ciudadanía, al ser un activo económico que conserva su valor con el paso del tiempo y al que las turbulencias de las economías no parece afectarle. Disponer de joyas de oro como: collares, pulseras, anillos, monedas, relojes, e incluso lingotes (se venden en formato de 20, 50, 100, 250, 500 gramos y hasta de un kilogramo, siendo también habitual el lingote de una onza, 31,10 g) puede suponer el acceso casi inmediato a dinero en efectivo, al poder venderse o empeñarse en cualquiera de los establecimientos especializados en Madrid.

Empeñar oro en Madrid, según Pawn Shop La Casa de los Empeños, viene a ser una de las opciones preferidas por sus clientes para la obtención de dinero rápido, y es que permite la recuperación del bien empeñado una vez se haya resuelto el problema económico: "las joyas suelen tener un valor sentimental importante, de ahí que el empeño sea una modalidad idónea de obtener liquidez inmediata sin tener que desprenderse definitivamente de la joya que puede haber pertenecido a la familia del cliente desde hace generaciones", destaca Álvaro Martín copropietario de Pawn Shop junto a Ignacio Oberlander, los dos empresarios madrileños al frente de esta boutique del lujo, quienes desde su sede en Paseo de la Habana, nº 62 en Madrid comercializan no sólo con joyas, diamantes y oro, sino con los relojes de lujo de segunda mano más caros de Madrid, auténticas piezas de coleccionista. No en vano, entre su exclusiva y selecta clientela cuentan con: famosos, empresarios, futbolistas y deportistas de élite.

Los expertos recomiendan a la hora de empeñar oro acudir a un establecimiento especializado, que lleve tiempo en el negocio, que sea una empresa conocida, de prestigio. Sólo así podrá empeñarse el oro con garantías. Así podrá obtenerse una buena valoración de la pieza y podrá recuperarse ésta cuando se haya pasado el bache económico.

