Llega el evento de Bestia lunar a League of Legends y Wild Rift

martes, 2 de febrero de 2021, 15:38 h (CET) Ambientado en el 2057, el año del buey, Bestia lunar es un mundo en el que convergen ciudades futuristas y templos ancestrales. Riot Games lanzará nuevos aspectos, misiones y el modo de juego ARURF volverá a LoL Los jugadores podrán unirse al Escuadrón de la bestia lunar desde el 4 de febrero en League of Legends y Wild Rift.



Ambientado en el 2057, el año del buey, Bestia lunar es un mundo en el que convergen ciudades futuristas y templos ancestrales. Cada año, llega una bestia legendaria para amenazar la celebración del año nuevo lunar y, cada año, se elige a un grupo de héroes para que se conviertan en los guardianes de las fiestas. Aquí se puede ver el tráiler del evento.



League of Legends

Riot da la bienvenida al año del buey con nuevos aspectos, chromas, emoticonos y características de League of Legends, lo que incluye los aspectos exclusivos de LoL de Aphelios y Viego bestia lunar y el regreso de ARURF.

- Dos aspectos exclusivos de League of Legends: Viego bestia lunar y Aphelios bestia lunar.

- Nuevos aspectos de Bestia lunar para Darius, Jarvan IV, Annie, Alistar y Fiora, que también están disponibles en Wild Rift.

- El regreso de ARURF, el modo All Random Ultra Rapid Fire, sin costes de habilidad y con enfriamientos reducidos.

- Además, el pase del evento trae consigo nuevos bordes, botín, iconos y emoticonos.



Wild Rift

Las fiestas también han llegado a Wild Rift. El juego de móvil de Riot Games también cuenta con su propio evento y aspecto exclusivo de Bestia lunar: Miss Fortune bestia lunar. También llegarán un conjunto de nuevos cambios en la versión 2.1.



Evento de Bestia Lunar

- Los jugadores deberán potenciar las reliquias de antiguas celebraciones para domar a la bestia y salvar el día. Tendrán que escoger una de las reliquias en el cuartel del escuadrón y completar sus misiones para potenciarla. Una vez potenciadas todas las reliquias, conseguirán iconos exclusivos.

- El aspecto de Miss Fortune bestia lunar, exclusivo de Wild Rift.

- Además de nuevos aspectos de Bestia lunar para Darius, Jarvan IV, Annie, Alistar y Fiora, que también están disponibles en League of Legends.

Cambios de la versión 2.1. de Wild Rift

- Nuevas funciones: repeticiones para volver a ver las últimas 50 partidas y el modo espectador para ver las partidas de la lista de amigos.

- Nuevos campeones: Riot lanzará a Xayah, la Rebelde, y Rakan, el Encantador, a lo largo de esta versión.

- Nuevos aspectos y cambios de equilibrio. Todos los detalles de la versión aquí.

