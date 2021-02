Carpintería Metálica Villanueva recibe el Sello de Responsabilidad Social de Aragón Comunicae

martes, 2 de febrero de 2021, 14:58 h (CET) La empresa aragonesa es la tercera vez que ha sido reconocida con este sello que premia su compromiso con la sociedad Carpintería Metálica Villanueva, empresa aragonesa dedicada sobre todo a la fabricación a medida de carpinterías de aluminio, tanto para profesionales como particulares desde un trato personal y especializado, ha recibido una vez más el sello de Responsabilidad Social de Aragón que reconoce su compromiso con la sociedad.

Este reconocimiento es concedido por el Gobierno de Aragón a través del IAF y junto con CEPYME Aragón, CEOE Aragón, UGT Aragón y CCOO Aragón. El objetivo de este sello es otorgar un reconocimiento público a las buenas prácticas e iniciativas en materia de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las empresas. Una empresa socialmente responsable va más allá de las exigencias legales, aplicando transparencia en su gestión e integrando voluntariamente prácticas e iniciativas responsables con un compromiso claro en ámbitos muy distintos: ético, social y medioambiental,...

Este sello conlleva un compromiso social por parte de la empresa en cuanto a un amplio abanico de áreas que engloban el respeto a la sociedad donde se ubica, a sus trabajadores y al medio ambiente, tratando de minimizar su impacto en el medio y colaborando en su conservación. Así, este Plan de Responsabilidad Social se creó sobre la base de varios aspectos en los que se debía hacer hincapié: sensibilización, compromiso, formación y transparencia.

Hay una serie de criterios en los que se basa concesión de este Sello y son:

- Alineación de la empresa con los principios del Plan de Responsabilidad Social de Aragón.

- El nivel de novedad de las buenas prácticas empresariales.

- Los resultados obtenidos.

- La probabilidad de generalizar las buenas prácticas a otras organizaciones.

Salvador Villanueva, propietario de Carpintería Metálica Villanueva, afirmaba que “Trabajamos día a día para convertirnos en una empresa comprometida no solo con nuestros trabajadores sino también con la sociedad que nos rodea. Por ello, estamos muy orgullosos de haber recibido este sello que reconoce nuestro compromiso con ella, porque en el mundo rural es, si cabe, todavía más importante ayudarnos entre todos, ciudadanos y empresas, a crecer más y mejor”.

Se trata de una empresa familiar con décadas de experiencia en el sector, dirigida actualmente por la cuarta generación. Durante este tiempo, han sabido modernizarse para adaptarse a las necesidades del mercado con nuevas técnicas de fabricación y productos innovadores y a medida.

Además, la empresa ha participado en el proyecto Innova RSE, que les ha permitido conocer la situación actual del negocio para ver qué podían mejorar, creando por ejemplo alianzas entre distintas organizaciones de forma que revierta un bien para todos.

Así, Salvador Villanueva explicaba que “Gracias a esta participación, hemos continuado con nuestra línea de concienciación a los clientes en materia de eficiencia energética y la repercusión que ésta tiene en la salud y bienestar de las personas. Además, hemos implantado un sistema domótico en nuestras instalaciones que nos ha permitido reducir el consumo y que también nos sirve para mostrar a los clientes que quieren conocer de primera mano el funcionamiento de estos sistemas. En materia medioambiental, hicimos un análisis de nuestras emisiones de CO2, estableciendo un plan para reducirla en el plazo de 5 años. Y, finalmente, hemos incorporado un trabajador nuevo, que no vivía en la zona y ahora sí, por lo que ayudamos a asentar población en el medio rural que hace mucha falta”.

