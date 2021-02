La pandemia impulsa las reservas directas en los hoteles y refuerza los canales locales, según SiteMinder Comunicae

martes, 2 de febrero de 2021, 15:02 h (CET) La posición de las reservas directas aumentó en más de un tercio de los destinos a partir de abril SiteMinder, la plataforma de adquisición de huéspedes líder en la industria hotelera mundial, ha desvelado las lista de los canales de reservas que más ingresos han aportado a los hoteles a nivel mundial y en España en 2020, y desde que comenzó el restablecimiento de las reservas hoteleras en abril. Esta lista, elaborada para los 20 destinos turísticos más populares del mundo, revela un abanico más amplio de opciones para el consumidor y un alejamiento de la consolidación de grandes canales que se veían en ejercicios anteriores. Este año aparecen por primera vez 32 nuevos canales de distribución a nivel mundial, y otros 20 suben al menos dos posiciones desde el año anterior. En España irrumpen dos nuevos canales en ese Top12.

La lista anual también pone de manifiesto el crecimiento de las reservas directas –aquellas que reciben los hoteles a través de su página web–, que se mantienen entre los cinco principales canales de reserva en todos los destinos analizados durante el 2020. En España, las reservas directas se posicionan como segundo productor de ingresos para los hoteles nacionales. La posición de las reservas directas aumentó en más de un tercio de los destinos a partir de abril cuando, como consecuencia de las medidas restrictivas sobre los viajes por la pandemia del COVID-19, las reservas de hoteles cayeron y se situaron en el 10% sobre los niveles de 2019.

Además, las listas dejan datos tan relevantes como estos:

El fortalecimiento de los canales de distribución locales y regionales como resultado de las restricciones de movilidad. A lo largo de todo el año 2020, estos canales se situaron entre los 12 primeros en todos los destinos analizados, con un crecimiento notable en abril, con el reinicio de reservas hoteleras a nivel mundial. Aunque algunos canales de distribución locales y regionales, como Jumbo Tours, no se habían situado entre los 12 principales canales de distribución en la lista anual, sí aparecen en el ranking desde abril.

La continua relevancia de los mayoristas, con la presencia de Hotelbeds en la lista de todos los destinos, incluido España, durante todo el año 2020 y en el periodo de pandemia. “Las disrupciones en los viajes en 2020 equilibraron la situación para que muchos proveedores de canales de distribución demostraran a los consumidores su valor diferencial y, por lo tanto, a los hotels”, afirma el director senior de alianzas de demanda global de SiteMinder, James Bishop. “Con las restricciones a la movilidad internacional y el aumento de los casos de coronavirus en todo el mundo, muchos consumidores se sintieron atraídos por los hoteles nacionales, cuyas páginas web siempre han funcionado bien, o por los canales de reserva locales que, tras una caída inicial, experimentaron un repunte por la demanda de viajes embalsada. Muchos otros consumidores se sintieron atraídos por el encanto de las estancias y la seguridad percibida de los alojamientos de Airbnb. Las listas de SiteMinder son un testimonio de los cambios reales en el comportamiento y las preferencias de viaje de la gente durante este periodo”.

La directora de SiteMinder para España, Sara Padrosa, añade: “Este último año, como resultado de la pandemia, naturalmente se ha visto un descenso de los huéspedes internacionales en España y, por consiguiente, una mayor relevancia de los actores locales y regionales como World 2 Meet y Hotusa. Los consumidores han cambiado. Por lo tanto, es fundamental que los hoteleros evalúen cómo y dónde venden sus habitaciones, para seleccionar los canales de distribución –globales y locales, directos e indirectos– más eficaces para conseguir reservas e ingresos”.

En España, los 12 principales canales de reserva hotelera, en 2020 en función de los ingresos brutos totales generados para todos los usuarios de la plataforma de SiteMinder, fueron:

DURANTE TODO 2020

Booking.com Páginas web de los hoteles (reservas directas) Expedia Group Hotelbeds Jet2holidays World 2 Meet Sistemas de distribución global On the Beach LoveHolidays Hotusa OTS Globe Welcomebeds DESDE LA REAPERTURA (ABR-DIC 2020)

Booking.com Páginas web de los hotels

(reservas directas) Expedia Group Hotelbeds Jet2holidays World 2 Meet Sistemas de distribución global On the Beach LoveHolidays Traveltino Hotusa Jumbo Tours Para ver todos los Top 12 de los destinos turísticos del mundo y las predicciones para 2021 de más de 25 proveedores de canales de distribución de primer orden a nivel global, visite el sitio web de SiteMinder aquí.

