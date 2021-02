MicroPlanet explica que el rastreo de Covid-19 en aguas residuales permite predecir los picos de contagio Comunicae

martes, 2 de febrero de 2021, 14:34 h (CET) Las depuradoras de aguas residuales son un buen termómetro para detectar posibles focos de virus y evitar que se expandan Pese a que la Covid-19 es una enfermedad respiratoria aguda, diferentes estudios han demostrado que hay grandes cantidades de genoma del coronavirus en las heces humanas, que posteriormente llegan a las aguas residuales. De hecho, ya desde el comienzo de la pandemia, se detectó la presencia del virus SARS-CoV-2 en dichas aguas. Así lo demostró un estudio liderado por la Universidad de Barcelona (UB), con la colaboración de Aguas de Barcelona, que detectó la presencia del virus en muestras de aguas residuales recogidas el 12 de marzo de 2019. Estos resultados, publicados como preprint en el repositorio medRxiv, indicarían que el patógeno estaba presente un año antes de que se declarara la pandemia a nivel mundial.

Es por ello, que muchas ciudades de todo el mundo, están implementando plataformas de vigilancia y sistemas de alerta temprana para detectar de manera preventiva, la presencia de la Covid-19 en las aguas residuales humanas, y anticiparse ante posibles brotes. "El análisis de la presencia de Covid-19 en aguas residuales ofrece la posibilidad de implementar un sistema de alerta rápida y vigilancia para detectar cambios en la circulación del virus en la población, no solo de pacientes con síntomas, sino también de pacientes asintomáticos", señala Juan Ramón Ortiz, director de la compañía MicroPlanet, especializada en el suministro de productos y servicios para el laboratorio y la industria, que añade que "las administraciones públicas se han dado cuenta que contar con un sistema de alerta precoz para detectar la Covid-19 en la red de tratamiento de aguas residuales disminuye entre 2 y 7 días los resultados en la detección del virus que aparecerán en la población, y en consecuencia permite poner en marcha lo más rápido posible la realización de pruebas a la población, el rastreo de contactos, y la aplicación de medidas de control para localizar a los individuos afectados".

El análisis en aguas residuales, una herramienta poderosa en la lucha contra la pandemia

MicroPlanet dispone de la distribución en España de fabricantes de prestigio como la compañía canadiense LuminUltra, líder mundial en la detección microbiológica de microorganismos en general y patógenos en particular en sistemas de depuración y aguas residuales, que ha desarrollado el kit de análisis rápido y portátil GeneCount® SARS-CoV-2, con la misma tecnología de referencia utilizada por todos los fabricantes en las pruebas de diagnóstico clínico (qPCR), específicamente diseñado para uso en aguas residuales. "Mientras que otras soluciones pueden tardar varios días o semanas para analizar una muestra, y requieren de personal especializado, la solución de LuminUltra permite el análisis de la muestra in situ en sólo 90 minutos’, afirma Ortiz, que añade que ‘el kit permite segmentar zonas de estudio muy concretas, como por ejemplo monitorizar de forma regular un determinado barrio, un polígono industrial o incluso centros hospitalarios, o de enseñanza. Dicha solución permite que las comunidades autónomas y las poblaciones controladas, analicen la salud general de la población, en lugar de depender únicamente de las pruebas clínicas realizadas a los pacientes".

De hecho, en España las comunidades autónomas ya están implementando sistemas de detección de Covid-19 en sus aguas residuales. Por ejemplo, la Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha la plataforma web Sarsaigua, abierta y disponible para el público, que informa de la presencia y las oscilaciones de rastros genéticos del virus SARS-CoV-2 en las aguas residuales de entrada de varias depuradoras catalanas.

Más sobre MicroPlanet

Empresa especializada en la distribución de productos y servicios para laboratorios de microbiología y control de calidad industrial.

Desde el año 2001 distribuye productos y servicios para el control microbiológico y seguridad alimentaria en general, como productos para el análisis de aguas, superficies de trabajo, medio ambiente, materias primas y productos acabados.

Su misión es facilitar a sus clientes las mejores alternativas y los mejores productos para mejorar la Calidad y la Productividad en su trabajo. Bajo este lema, aporta soluciones a clientes de toda la geografía española, con la experiencia y conocimientos en seguridad alimentaria de un equipo de personas focalizadas en el servicio y bajo la norma de calidad ISO 9001:2015.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.