'Las mujeres que se estén sometiendo a tratamientos de reproducción asistida no tienen porqué retrasarlos'

martes, 2 de febrero de 2021, 13:02 h (CET) La Directora de Laboratorios de Reproducción Asistida y Genética del Hospital de Día Quirónsalud Donostia, Miren Mandiola explica la relación entre Reproducción Asistida y Vacuna para la Covid 19. 'La recomendación es vacunarse, y lo único que hay que hacer por precaución es esperar dos semanas después de la segunda dosis', afirma la especialista Miren Mandiola, Directora de Laboratorio de Reproducción Asistida y Genética del Hospital de Día Quirónsalud Donostia arroja en un nuevo vídeo, los conocimientos que se tienen hasta este momento, sobre la relación entre la vacuna para el Covid 19 y todas esas mujeres que se están sometiendo o piensan someterse a tratamientos de reproducción asistida.

“Las sociedades científicas, como la sociedad por la que nosotros nos regimos, la Sociedad Española de Fertilidad y el Ministerio de Sanidad nos han comentado que las vacunas que en este momento se están poniendo, que son las de Pfizer y Moderna contienen ARN mensajero (ARNm), es decir, no contienen virus vivos atenuados”, sostiene Miren Mandiola. Por lo que, con el conocimiento que se tiene hasta la fecha, no parece que supongan un riesgo para los tratamientos de reproducción asistida o para el embarazo.

“La recomendación es vacunarse, y lo único que hay que hacer por precaución es esperar dos semanas después de la segunda dosis. Con lo cual, todas las mujeres que se estén sometiendo a tratamientos de reproducción asistida no tienen por qué retrasarlos”, añade la profesional. Lo que no implica que deban olvidarse las medidas de “mascarilla, distancia social e higiene de manos”, pues “siguen resultando fundamentales para el control de la pandemia”, concluye la profesional.

La Unidad de Reproducción Asistida del Hospital de Día Quirónsalud Donostia en Egia apoyándose siempre en la tecnología más avanzada y todo su equipo de profesionales, estará siempre dispuesta a ayudar y acompañar a lo largo de todo el proceso necesario a seguir para que se pueda cumplir el sueño de ser padres.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jPmMn1Z9oA0&t=5s

