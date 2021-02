Seedtag consolida su liderazgo en Inteligencia Contextual tras adquirir la empresa alemana Recognified Comunicae

martes, 2 de febrero de 2021, 12:02 h (CET) Esta adquisición no sólo es un movimiento geográfico para tener presencia en los 5 principales mercados europeos, sino que también es un gran avance en el plan de crecimiento que tiene seedtag para consolidar su posición de liderazgo en Inteligencia contextual en Europa y Latinoamérica Seedtag continúa su expansión por Europa tras adquirir la empresa alemana Recognified. Este anuncio se produce solo dos meses después de que seedtag informara de la adquisición de su competidor italiano AtomikAd.

Fundada en 2016 por Jan-Philipp Kröll, Matthias Hahn y Stoyan Georgiev, Recognified es una empresa de computer vision y publicidad de marca especializada en segmentación contextual. La compra de esta empresa con sede en Munich es la primera adquisición de seedtag en este país, que ocupa un papel muy importante en el mercado europeo de la publicidad, ya que se encuentra en el segundo lugar en inversión digital sólo detrás del Reino Unido. A través de esta operación, seedtag amplía su presencia internacional, añadiendo Alemania a su red de oficinas en el Reino Unido, Francia, España, Italia, Benelux, México, Brasil y Colombia.

Esta adquisición ha sido impulsada por una mayor demanda del mercado de los beneficios que ofrecen las soluciones contextuales, las complementariedad de tecnologías y los posibles acuerdos entre los publishers de ambas empresas, así como la continua necesidad de formatos publicitarios innovadores, seguros para las marcas y que respeten la privacidad en Alemania.

El proceso de integración de las dos empresas se llevará a cabo progresivamente a lo largo de 2021. seedtag utilizará la infraestructura existente de Recognified para proporcionar sus soluciones publicitarias a los clientes en el país y también podrá ofrecer acceso a la red alemana a sus clientes actuales. De esta manera, seedtag tendrá una mayor oferta para llevar a cabo campañas internacionales de alto impacto.

De acuerdo con Albert Nieto, Co-CEO de seedtag: "la adquisición de Recognified muestra nuestra ambición de convertirnos en líderes mundiales de la publicidad contextual. Representa también un movimiento muy estratégico para consolidar nuestra posición dominante en Europa. Quedamos muy impresionados por la calidad del equipo y el negocio que los fundadores de Recognified habían construido en Alemania, y tuvimos muy claro desde el primer contacto que unir fuerzas con ellos haría que tanto seedtag como Recognified fueran más fuertes".

Jorge Poyatos, Co-CEO de seedtag, comenta que "esta es una adquisición estratégica para seedtag. Recognified ha desarrollado una fuerte capacidad de computer vision que reforzará nuestra Inteligencia contextual y fortalecerá la comprensión que tiene seedtag de los intereses de los consumidores de una manera enfocada a respetar siempre la privacidad".

Jan-Philipp Kröll, Director General de Recognified, afirma: "Junto con seedtag, no sólo compartimos el mismo producto y una tecnología complementaria, sino que también tenemos las mismas ambiciones. Aprovechar las sinergias mediante la unión de ambas empresas nos lleva al siguiente nivel para ser una empresa de publicidad contextual full stack a escala mundial y poder ofrecer anuncios de gran impacto a nuestros clientes. Estamos todos muy ilusionados con esta unión o como nos gusta llamarla: la pareja perfecta".

Matthias Hahn, Director General de Recognified, añade: "unirnos a unos brillantes fundadores con una clara visión como los de seedtag, un gran equipo y una compañía ambiciosa solo puede resultar en grandes oportunidades para ambas partes de crecer aún más rápido juntos".

Al servir anuncios contextuales mediante su tecnología propia de Inteligencia Artificial basada en algoritmos de Machine Learning, seedtag ofrece una alternativa eficaz al uso de cookies al segmentar a los usuarios en función de sus intereses en tiempo real.

Después de seis años desarrollando su tecnología contextual, seedtag ha ido más allá del targeting y ha incorporado herramientas de planificación basadas en data contextual e insights en tiempo real a su oferta. Además, seedtag es pionera en nuevas tecnologías, como el contextual lookalike, que mejoran el performance del targeting contextual tradicional o basado en audiencias.

