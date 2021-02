Nuevas tendencias en negocios online para 2021 propuestas por Borja Girón Comunicae

martes, 2 de febrero de 2021, 11:14 h (CET) Ante la nueva situación en la que se encuentra el mundo, los negocios online y la digitalización tienen más importancia que nunca y es recomendable conocer las tendencias para este 2021 si se quieren aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan Se viven tiempos de cambio a escala mundial y adaptarse a ellos gracias a la digitalización y a los negocios online es clave si se quiere subsistir ante esta nueva realidad.

Los avances científicos y tecnológicos ayudan a superar crisis o situaciones adversas y en estos momentos es cuando más opciones se suelen presentar para crear negocios online sostenibles y preparados para cambios a gran escala. Hacerlo, aunque requiere ciertos conocimientos, es más fácil que nunca.

Innovar y buscar nuevas formas de generar ingresos también es fundamental. Los sistemas tradicionales ya no funcionan. Las empresas deben evolucionar y adaptarse con rapidez o no tendrán más remedio que cerrar.

Durante 2021 aparecerán nuevas tendencias en negocios online que se deben conocer para aprovechar estas nuevas oportunidades que se presentan.

Eliminación de millones de metros cuadrados de alquileres

Este cambio de tendencia del físico al online afecta directamente a las empresas. Los gastos se reducirán enormemente al no necesitar alquilar espacios de trabajo tan grandes. Y con esto, las empresas que se dedican al alquiler de superficies deberán adaptarse ante esta nueva realidad. Un ejemplo está en los coworkings que han empezado a crear los llamados coworkings online.

Adaptar estos espacios vacíos con nuevos modelos de negocio será clave para la supervivencia de estas empresas.

Creación de tiendas online de nicho minimalistas

Hoy en día crear una tienda online es más sencillo que nunca. WordPress con WooCommerce y Shopify se están llevando gran parte del negocio. Pero eso no es todo, se pueden crear tiendas de afiliados con las que vender productos de otros y generar comisiones por venta sin necesidad de comprar productos en ningún momento, sin gestionar stocks y sin realizar envíos.

Sin duda esta es una gran oportunidad para crear negocios online con una inversión muy reducida. Un ejemplo está en la tienda online maletasinteligentes.shop.

Aparición de nuevos negocios relacionados con el descanso, el lujo y la salud

La venta de productos relacionados con el descanso, el bienestar, el hogar, el lujo y la salud irá en aumento.

Colchones, sillones de masaje, comida saludable o relojes de lujo. Y todo con envío a domicilio como ya hacen empresas como Just Eat o Glovo, e incluso con la opción de suscripción mensual.

Creación de experiencias online

En el mundo online un ejemplo de adaptación está en Airbnb cuyo negocio principal se encuentra en el alquiler de casas y habitaciones pero han sabido adaptarse creando un nuevo servicio centrado en experiencias online con las que los usuarios pueden ofrecer clases de cocina, yoga o magia en directo por ejemplo.

Facebook también se ha adaptado a la nueva situación ofreciendo a los usuarios la opción de realizar eventos online de pago.

Otras tendencias

Monetización de podcasts, autopublicación de libros, vídeos en grupo, analítica de datos, realidad aumentada, seguridad o nuevas redes sociales como Clubhouse serán también tendencia durante este 2021.

El marketing digital es más importante que nunca y conocer estas tendencias pueden abrir un nuevo mundo de posibilidades.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.