Fersay concluye 2020 con 15 franquicias, 49 corners y más de 5.500 clientes profesionales

martes, 2 de febrero de 2021, 10:02 h (CET) La compañía española, perteneciente al Grupo Etco, facturó 11,1M€ durante 2020 y sus exportaciones han supuesto el 7% de su volumen de negocio La cadena Fersay, especializada en la distribución de repuestos y accesorios de electrodomésticos de todas las marcas, ha anunciado unos resultados muy positivos durante 2020, a pesar de las dificultades que ha supuesto la pandemia.

La compañía española ha concluido 2020 con un total de 15 tiendas franquiciadas y 49 córners, lo que supone 12 nuevos puntos de venta en nuestro país (una apertura por mes) sobrepasando las fronteras con 2 puntos en Portugal y 1 en Andorra. En cuanto a clientes profesionales, más de 5.500 empresas diferentes han realizado algún pedido en 2020.

En estos puntos de venta, la compañía pone a disposición del cliente repuestos de gama blanca y marrón y PAE (Pequeños Aparatos Electrodomésticos para la cocina, el cuidado personal y el hogar, como cafeteras, tostadoras, planchas, básculas, maquinas de afeitar, secadores, aspiradoras, cepillos de dientes eléctricos, etc, de marca propia.

En número de unidades, más de 1.300.000 productos han salido de sus instalaciones centrales. En la venta on-line el incremento de pedidos ha sido de un 62,8% y han comprado 210 clientes profesionales mas que en 2019.

La exportación ocupa un 7% dentro de esta cifra de negocio, situando a Francia y Portugal como destinos internacionales prioritarios por su claro crecimiento, seguidos por 36 países a los que la compañía exportó sus productos el año pasado.

“La diversificación de producto y la ampliación de nuestro ámbito de actividad ha sido clave a la hora de mantener la estabilidad de la compañía en un año tan complicado como este, marcado por el COVID” ha afirmado Noelia Carrasco, directora de marketing de la empresa. “Además, el confinamiento en sus distintos grados, ha empujado a las familias a invertir en pequeños equipos domésticos o mejoras en sus viviendas para hacer más agradable la situación”, añade.

Dos estrategias clave: la diversificación y la franquicia

La capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que Fersay haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Otro de los factores que han impulsado el desarrollo de Fersay, ha sido su decisión de llevar a cabo una estrategia de crecimiento basada en el sistema de franquicias, ayudando a muchos emprendedores a convertirse en empresarios, desarrollando la marca por todo el país. Y a trasladar al cliente particular una oferta única con cerca de 150.000 referencias de artículos de uso habitual en todos los domicilios.

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa.

