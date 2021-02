Iuris Mediación: nuevo servicio de mediación en Barcelona por el Despacho de Ricard Simó Comunicae

martes, 2 de febrero de 2021, 09:02 h (CET) Ricard Simó, procurador de los tribunales en Barcelona y Madrid, presenta su nuevo servicio de Mediadores en Barcelona nacido para sedar respuesta a los conflictos y controversias que se generan a diario entre ciudadanos o empresas En primavera de 2020 se vivió una de las situaciones más complicadas y complejas de las últimas décadas, la Pandemia ha puesto en jaque a muchas actividades comerciales y ha obligado a buscar nuevas soluciones y respuestas a los nuevos desafíos que plantea la nueva realidad.

Una de estas soluciones innovadoras viene de la mano de Ricard Simó, procurador y abogado, especializado como mediador en Barcelona, el cual ha apostado por la asistencia online, a través de la web: … esta herramienta que se creó a finales del mes de mayo le permite recibir y atender consultas de mediación online con la misma eficacia de siempre.

El propio Ricard Simó explica a continuación las motivaciones que le llevaron a ofrecer este nuevo servicio de mediación en Barcelona:

"La pandemia y los cambios que están provocando ha demostrado que el actual sistema judicial no funciona, no es lo suficientemente ágil para dar respuesta a los conflictos y controversias que se generan.

La Implantación de los ADR ( alternative dispute resolution ) en este país es ya una realidad,es una necesidad que demanda la sociedad, la posibilidad de resolver los conflictos de una manera más eficaz y ágil, o la posibilidad de que las partes puedan escoger libremente la manera y la forma de resolver los conflictos que se les plantean.

Es por ello que este despacho en ánimo y voluntad de adaptarnos a los nuevos tiempos ofrecemos un servicio de mediación para sus clientes, formado por profesionales de prestigio y dispuestos a ayudar a resolver conflictos.

Agilidad, cercanía, economía procesal y coste económico del proceso en sí, son elementos que hacen que los interesados se decidan por recurrir a este medio de resolución de conflictos. Tener la posibilidad de dominar en parte el asunto por encima de los jueces o de los abogados, es otra de las razones que las partes agradecen".

Ricard Simó Abogado Mediador en Barcelona

Los servicios en los que se especializa Ricard Simó son: Mediación Familiar, Mediación Mercantil, Mediación Consumo, Mediación Penal y Mediación Concursal en la provincia de Barcelona.

