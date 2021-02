José Ramón López afianza el 'thriller' político con su novela 'Espías y tronos en Barcelona' Comunicae

lunes, 1 de febrero de 2021, 16:55 h (CET) El primer libro del autor José Ramón López destaca por su inteligente y emocionante trama En el año 2017 tuvo lugar una de las acciones más agitadas en la política de España, las cuales pasaron a denominarse posteriormente 'el procés catalán'. Estos hechos buscaban la independencia de Cataluña bajo la autodenominación de República, llevando a cabo una serie de votaciones que el Tribunal Constitucional no legalizó.

Esta etapa convulsa atrajo la atención de todas las miradas a nivel mundial, incluida la del escritor e ingeniero asturiano Juan Ramón López, a quien estos acontecimientos le inspiraron para escribir su primera novela: Espías y tronos en Barcelona.

"Independientemente del análisis político del Procés, en una situación tan excepcional como fue aquella, yo me preguntaba y sentía curiosidad por conocer los acontecimientos que sucedían, en paralelo, en las entrañas del conflicto. Me refiero a la lucha clandestina y silenciosa que libran los servicios de inteligencia en este tipo de conflictos y, ante —como es lógico— la falta de información sobre estos aspectos, me pareció una buena idea recrear una trama de ficción que diera vida a ese capítulo negro de la historia del Procés".

En esta historia plagada de suspense y de espionaje, Oriol es un agente infiltrado en Barcelona cuyo objetivo es investigar a los grupos radicales independentistas. Bajo el mando del CNI, el protagonista deberá tomar todas las acciones necesarias para informar a su jefatura sin que su identidad sea descubierta.

Un trabajo que, a priori, le parecía fácil, pues es uno de los mejores espías, salvo por una cuestión: la llegada de una militante independentista a su vida, llamada Meritxell, le trastoca todos sus planes.

Por su parte, Meritxell, una trabajadora de la viceconsejería de interior de la Generalitat, es informada de que un topo se encuentra dentro de las líneas del CDR — un grupo juvenil extremo—, por lo que la repentina llegada de Oriol la mantendrá alerta a partir de entonces.

Comienza a brotar la sospecha sobre los dos protagonistas, mientras el CNI intenta paliar los movimientos independentistas para asegurar la unidad del Estado.

¿Cómo mantener una relación cuando nadie confía en nadie? ¿Podrá el CNI alcanzar sus objetivos? ¿Qué hará Oriol si Meritxell descubre quién es?

"Ambos personajes se hallan atrapados en un espacio dominado por violentas turbulencias, como consecuencia de la tormenta política imperante y del rol que ambos juegan como piezas decisivas de un obscuro plan secreto que trata de cambiar el curso de los acontecimientos".

Una novela fascinante ambientada en el 'procés catalán' que desenmaraña los entresijos del Servicio Nacional de Inteligencia, revelando una trama digna de los autores más consagrados.

"He tenido la oportunidad de poder acceder, a través de amigos interpuestos, a dos personas que me prestaron sus conocimientos y me ilustraron en torno a dos aspectos que son importantes en la trama y yo desconocía por completo, como son, las tácticas organizativas para armar una manifestación multitudinaria y violenta y cuál es, en esencia, el funcionamiento interno de los servicios de espionaje".

En Espías y tronos en Barcelona emoción, suspense, intriga, acción y entretenimiento agarran al lector en cada línea para hacerlo partícipe de una historia verosímil y adictiva.

Para todos aquellos lectores dispuestos a recorrer tramas repletas de confabulaciones, secretos, sospechas, política, espías y romance no podrán dejar de leer Espías y tronos en Barcelona, el cual ya está a la venta en las librerías online.

"En mi libro trato de poner de manifiesto, precisamente, la falta de coincidencia entre lo que el ciudadano percibe y lo que realmente está sucediendo en los pasadizos secretos del poder, donde fuerzas sofisticadas y peligrosas logran, a menudo, cambiar el curso de los acontecimientos".

La primera novela de Juan Ramón López guarda lo mejor del thriller político y la esencia de esos libros que no pasan desapercibidos tras su lectura.

