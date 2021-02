Midea amplía asociación con Manchester City y City Football Group Comunicae

lunes, 1 de febrero de 2021, 16:55 h (CET) El gigante de los electrodomésticos ha ampliado la asociación para incluir al equipo femenino del Manchester City y al New York City Football Club Midea, uno de los principales productores mundiales de electrodomésticos, ha anunciado la ampliación de su asociación global con City Football Group.

La relación de Midea con City Football Group comenzó en enero de 2020 cuando se convirtió en Socio Oficial del Manchester City y, tras un primer año de asociación de gran éxito, fue tomada la decisión de ampliar la relación incorporando al equipo femenino del Manchester City y al New York City FC.

Lo más destacado de la asociación de 2020 ha sido #MideaHomeChallenge: una campaña de seis semanas en las que jugadores, entrenadores, leyendas y aficionados han participado en una serie de retos y trucos espectaculares usando sus electrodomésticos. La campaña en redes sociales, que generó millones de interacciones, fue una solución creativa para atraer e inspirar a los aficionados al fútbol de todo el mundo que no podían salir de sus hogares durante el confinamiento.

Midea seguirá lanzando campañas digitales de ámbito global, regional y local con los jugadores y las jugadoras del Manchester City, además de branding por todo el estadio Etihad y las plataformas online del club.

Stephan Cieplik, Vicepresidente Sénior de Asociaciones Globales del City Football Group, afirmó: "Nuestra asociación con Midea ha sido sumamente fructífera desde que la iniciamos en enero de 2020. "Midea Home Challenge" ha sido una de nuestras campañas de contenido más populares que, además de haber generado altos niveles de interacción digital, ha proporcionado a los aficionados de todo el mundo retos divertidos para poder seguir entreteniéndose desde casa. Midea es una marca cuyos valores y ambiciones están en consonancia con el Manchester City y estamos encantados de ampliar ahora esta asociación para dar a otros equipos la bienvenida a la familia del City Football Group."

Brando Brandstaeter, Director de Marcas y Comunicaciones de la División de Negocios Internacionales de Midea Group, señalaba: "Nos hizo mucha ilusión anunciar nuestra asociación con el Manchester City a comienzos de 2020. En vista de la pandemia movilizamos a nuestros equipos para crear #MideaHomeChallenge, campaña que ayudó a poner en marcha la asociación de una forma inesperada, pero si cabe aún más atrayente. La cooperación con el Manchester City durante estos tiempos difíciles nos ha dado la confianza necesaria para ampliar y consolidar nuestra relación con el City Football Group incorporando al equipo femenino del Manchester City, así como al New York City FC y Mumbai City a nuestra lista - algo que espero con sumo interés hacer realidad para Midea en 2021."

Para más información contactar con:

Brando Brandstaeter

Head of Global Brands & Communications

Midea Group – International Business Division

Brando.Brandstaeter@Midea.com

Acerca del Manchester City Football Club

Manchester City FC es un club de la Premier League inglesa, fundado inicialmente en 1880 bajo el nombre de St Mark’s West Gorton. En 1894 se convirtió oficialmente en el Manchester City FC y desde entonces ha llegado a ganar la Recopa de Europa, seis títulos del Campeonato de Liga, incluidos cuatro títulos de la Premier League (2012, 2014, 2018, 2019) y seis FA Cups. El Manchester City FC es uno de los once clubs que integran el City Football Group y tiene al New York City FC y al Melbourne City FC entre sus clubs hermanos.

Bajo la dirección de Pep Guardiola, uno de los entrenadores más galardonados del fútbol mundial, el Club juega sus partidos de la Liga nacional y sus partidos en casa de la liga de Campeones de la UEFA en el Etihad Stadium, un espectacular estadio con capacidad para 55.000 espectadores, hogar del City desde 2003. Hoy en día, el estadio se encuentra en el Etihad Campus, donde también queda ubicada la City Football Academy, unas instalaciones vanguardistas para el desarrollo de la cantera y el entrenamiento de rendimiento situadas en el centro de East Manchester. Con el estadio Academy, con capacidad para 7.000 espectadores, la City Football Academy también es el lugar donde el Club de Fútbol Femenino del Manchester City y el Elite Development Squad entrenan a diario y juegan sus partidos de competición en casa.

Acerca de Midea y Midea Group

Midea es una de las más de 10 marcas que integran el negocio de electrodomésticos de Midea Group, una empresa internacional líder de alta tecnología, clasificada en el puesto 307 de la lista de Global Fortune 500 de 2020. Los negocios de Midea Group van más allá de los electrodomésticos y abarcan pilares comerciales tales como HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), robótica y automatización, domótica e IoT, así como logística inteligente y componentes. Todos los negocios de Midea Group comparten una filosofía: #HumanizingTechnology.

La marca Midea Home Appliances ofrece una de las gamas de productos más completas del mundo en el sector de los electrodomésticos, especializándose en tratamiento del aire (soluciones de aire acondicionado comerciales y residenciales), refrigeración, lavandería, grandes electrodomésticos de cocina y de cocción, pequeños electrodomésticos de cocina, equipos de agua, cuidado de suelos e iluminación.

Midea aboga por brindar soluciones "asombrosamente sencillas" adoptando un enfoque resolutivo y centrado en el consumidor. Superando con diferencia las expectativas para el futuro, sin cesar de explorar e inventar para satisfacer las cambiantes demandas de nuestros consumidores: haciendo que puedan "sentirse en casa" ("make yourself at home"), que es además el eslogan de la marca.

Midea, entre otras muchas distinciones, es la Marca de Tratamiento del Aire n.º 1 del mundo [1], la Marca de Pequeños Electrodomésticos para Cocinar n.º 1 del mundo [2] y la Marca de Hervidores de Arroz n.º 1 del mundo [3].

Los 34 centros de producción de Midea de todo el mundo y sus más de 150.000 empleados en más de 200 países y regiones generaron unos ingresos anuales de más de 40,5 millardos de dólares estadounidenses en 2019. Los 28 centros de innovación de Midea en todo el mundo y el firme compromiso con la investigación y el desarrollo han generado más de 50.000 patentes autorizadas hasta la fecha.

https://www.midea-group.com/Our-Businesses/home-appliances/midea

https://www.midea-group.com/newsRoom/News/MIDEA-EXPANDS-PARTNERSHIP-WITH-MANCHESTER-CITY---CITY-FOOTBALL-GROUP

https://www.midea-group.com/newsRoom/News/HOME-APPLIANCE-GIANT-MIDEA--INKS-GLOBAL-PARTNERSHIP--WITH-MUMBAI-CITY-FOOTBALL-CLUB/

[1]"Midea – Marca de Tratamiento del Aire n.º 1 del mundo"

Fuente: Euromonitor International (Shanghai) Limited; electrodomésticos 21 ed., ventas al por menor en volumen de unidades, datos de 2020.

[2]"Midea – Marca de Pequeños Electrodomésticos para Cocinar n.º 1 del mundo"

Fuente: Euromonitor International Limited; electrodomésticos 20 ed., ventas al por menor en volumen de unidades, datos de 2019.

[3]"Midea – Marca de Hervidores de Arroz n.º 1 del mundo"

Fuente: Euromonitor International Limited; electrodomésticos 20 ed., ventas al por menor en volumen de unidades, datos de 2019.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cambium Networks e Instant Byte impulsarán la nueva generación de redes inalámbricas Uponor nombra a José Manuel Flórez como Area Sales Manager para la zona Centro e Islas Canarias Plakks, la startup de juegos de mesa deportivos, apuesta por Directia para la logística de su ecommerce Más del 50% de los españoles no está satisfecho con su nivel de inglés El diario La Razón premia a los gestores administrativos de Madrid por su apoyo a la pyme