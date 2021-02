Aluvidal ofrece consejos para elegir la puerta de entrada más adecuada para cada vivienda Comunicae

lunes, 1 de febrero de 2021, 16:18 h (CET) Cuando se está haciendo o reformando una casa, una de las decisiones más importantes a tomar es qué puerta de entrada colocar para garantizar la seguridad en el hogar Las puertas de entrada de las viviendas son uno de los elementos clave en la seguridad del hogar. Por ello, elegir cuál encaja mejor no solo estéticamente sino en materia de seguridad es muy importante. Hay que tener en cuenta muchos factores para determinar la que mejor se adapta a cada familia.

En Aluvidal, carpintería de aluminio en Zaragoza, conocen la importancia que tiene para las familias saber que su casa es segura para poder disfrutarla al máximo. Por ello, ofrecen unos consejos que se deben tener en cuenta si se quiere optimizar la seguridad de los hogares:

antes de salir de casa hay que comprobar que las ventanas y las puertas estén cerradas correctamente , sobre todo en pisos bajos.

, sobre todo en pisos bajos. si se va a estar fuera durante un tiempo, no hay que dejar bajadas del todo las persianas pues que es un indicativo claro de que la casa no está habitada.

pues que es un indicativo claro de que la casa no está habitada. echar la llave de la puerta siempre , porque si no pueden abrirla de forma muy fácil y rápida y no dejar nunca escondidas las llaves en macetas, buzones, etc.

, porque si no pueden abrirla de forma muy fácil y rápida y no dejar nunca escondidas las llaves en macetas, buzones, etc. no informar de viajes por vacaciones u otros motivos, sobre todo en las redes sociales, donde pueden acceder a la información muchos desconocidos.

por vacaciones u otros motivos, sobre todo en las redes sociales, donde pueden acceder a la información muchos desconocidos. avisar a la policía si detectan marcas ya se en la puerta, portero automático o buzón. En general, las puertas de entrada tienen que ser de seguridad para resistir técnicas de forzado y que cueste más acceder a la vivienda. Para que sean consideradas puertas de seguridad, tienen que contar con estos elementos:

Cerradura fiable. Los elementos más importantes de la cerradura son el bombín y el cilindro. El bombín de seguridad está diseñado con el objetivo de resistir técnicas de ataque, mientras que el cilindro debe resistir la rotura y la extracción, ya que cuanto más resistente sea mayor será también el nivel de seguridad de la puerta.

Llave. Es fundamental usar llaves que sean difíciles de copiar para maximizar la seguridad.

Escudo. Es el embellecedor que rodea el bombín.

Puntos de cierre. Con cinco puntos una puerta ofrece ya un buen nivel de seguridad en la vivienda.

Tanto las puertas de PVC como las metálicas proporcionan actualmente buenas características en cuanto a resistencia frente a ataques externos como a la erosión de sus accesorios, además de ofrecer un gran aislamiento térmico y acústico.

Pero no solo la calidad de la puerta es importante sino que cabe destacar también la importancia de una instalación correcta que garantice su adecuado funcionamiento, confiando solo en profesionales del sector.

Estar tranquilos cuando no hay nadie en la vivienda permite disfrutar más de las vacaciones, fines de semana o viajes por trabajo. Pero si se quiere disfrutar de esa sensación hay que tener en cuenta los materiales y los elementos que se eligen para garantizar dicha tranquilidad.

En Aluvidal, recomiendan usar puertas de aluminio y personalizarlas para que se integren de forma perfecta en la decoración de la vivienda. Y es que se trata de una solución fantástica que garantiza la máxima seguridad usando el aluminio como el elemento diferenciador para evitar posibles robos en el hogar.

