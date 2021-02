Barkyn lanza un dispositivo de IA para controlar la salud y la alimentación de las mascotas

Barkyn Home recoge toda la información sobre la alimentación del animal para que veterinarios acreditados puedan ofrecer asesoramiento para mejorar la salud del perro; asimismo, gracias a su tecnología, predice de forma exacta cuando se va a quedar sin comida, realizando el pedido directamente y siendo entregado en la vivienda antes de que se termine La startup Barkyn, que ofrece planes personalizados de alimentación saludable y asistencia veterinaria 24h para perros, ha anunciado el desarrollo de Barkyn Home, un dispositivo tecnológico que racionaliza la comida de tu perro y te permite conocer su estado de salud en tiempo real, conectándote con el veterinario de forma online las 24 horas del día.

El dispositivo registra toda la información sobre la mascota en una aplicación móvil. “Gracias a Barkyn Home y su innovadora tecnología, ahora estamos más cerca de las familias. Con él, los usuarios pueden acceder a información sobre la salud y la alimentación de su mascota en una sola app, además de recibir consejos diarios, asesoramiento y asistencia por parte de los veterinarios, lo que se traduce en un mayor conocimiento sobre los hábitos nutricionales del animal evitando posibles enfermedades en un futuro”, afirma André Jordão, CEO y cofundador de Barkyn.

Así, a través de la app y gracias al uso de una tecnología única en Europa desarrollada por Barkyn basada en inteligencia artificial, el dispositivo aporta consejos diarios y planes nutricionales y de salud personalizados. Además, previene la sobrealimentación del animal y enfermedades como la diabetes o la obesidad -esta última afecta a 6 de cada 10 perros*-.

De igual manera, aprende de los hábitos de la mascota, ofreciendo así asesoramiento 24 horas sobre cómo mejorar la salud del perro a través de veterinarios acreditados por Barkyn. “Queremos ayudar a mejorar la calidad de vida de los perros, previniendo enfermedades como la sobrealimentación y la obesidad, que afecta a 6 de cada 10 perros en España, monitorizando y ajustando los hábitos alimenticios del animal y conectando a las familias de forma inmediata con uno de los veterinarios de Barkyn a través de videollamadas en tiempo real, con conexiones inferiores a 30 segundos. En los tiempos que corren, poder hablar con alguien de confianza desde la comodidad de tu casa es un plus”, asegura Jordão.

El dispositivo desarrollado por Barkyn automatiza el pedido de comida

Entre las principales características de Barkyn Home se encuentra la posibilidad de predecir el día exacto en que el dispositivo necesita ser recargado, pidiendo directamente la comida a Barkyn y siendo entregada en la vivienda antes de que el animal se quede sin ella. “Desde Barkyn, nos hemos esforzado por ayudar a mejorar la calidad de vida de las familias. De hecho, nuestro lema es ‘crear una vida mejor’. Barkyn Home es otro gran paso que hemos dado en esa dirección: un dispositivo inteligente con un diseño innovador que combina fácilmente con cada estancia de la casa, y que además mejora la salud del animal, haciendo mucho más fácil la vida a los usuarios gracias a la automatización de un proceso rutinario como es el pedir la comida de la mascota y que te la entreguen en tu domicilio”, afirma Jordão.

El dispositivo destaca por la larga duración de su batería, la cual tiene hasta 2 meses de autonomía, y en la actualidad funciona con el producto ofrecido por Barkyn.

El dispositivo se financiará a través de crowdfunding

Barkyn Home fue presentado en el acto de apertura del Web Summit 2019 por su CEO y cofundador André Jordão, y próximamente comenzará una campaña de crowdfunding través de la plataforma especializada en tecnología y diseño Indiegogo -enlace disponible a partir del 3 de febrero-, con el objetivo de desarrollar y llevar a cabo el proyecto, así como hacerlo más accesible a todo tipo de familias, con una oferta especial de lanzamiento de 99€. Hasta entonces, las familias de mascotas pueden unirse a una lista de espera aquí, que ya cuenta con más de 1000 personas.

* Estudio: European dog owner perceptions of obesity and factors associated with human and canine obesity

Vídeos

Barkyn Home