El aumento de reformas provoca más interés por la renovación del mobiliario, afirma Portobello Street Comunicae

lunes, 1 de febrero de 2021, 15:58 h (CET) El confinamiento ha provocado que muchas personas pasaran mucho más tiempo en el domicilio y, en ese período, observaron las carencias del inmueble en situaciones así, por lo que, por temor a nuevas restricciones, se ha experimentado un ‘boom’ de reformas y, en paralelo a ello, un repunte en las ventas de muebles para procurar un ambiente más acogedor y confortable, sostiene Portobello Street En los últimos meses, servicios de venta de muebles como Portobello Street han experimentado un considerable incremento interanual en sus ventas, motivado, principalmente, por la intención de sus interesados en aprovechar distintas reformas para contar con nuevos diseños que se integren a la perfección en cada estancia del hogar.

El temor a nuevos confinamientos

Este servicio ha podido constatar en este tiempo que la posibilidad de restricciones tan severas como las impuestas en marzo para tratar de contener la pandemia de COVID-19 ha sido la principal razón que ha impulsado a la mayoría de sus clientes a hacer diversas reformas y, aprovechando este proceso, renovar su mobiliario y darle un nuevo toque a sus espacios.

En este sentido, se han buscado las mejores opciones para garantizar la máxima comodidad a sus residentes en una circunstancia tan complicada como esta, en la que se debe permanecer el máximo tiempo posible en el domicilio para tratar de acabar con la crisis sanitaria.

Los muebles más vendidos en 2020

El 2020 ha sido, sin duda, un año que no se borrará de la memoria de aquellas personas que lo han vivido, por el cambio tan drástico de hábitos de la población a causa de la pandemia.

Por esta particularidad, los muebles que más se han comprado desde el encierro domiciliario general han sido los siguientes:

Salones: se trata de la estancia a la que más se recurre en momentos en familia, por lo que ha sido uno de los espacios en los que más se ha experimentado una renovación del mobiliario.



Patios, terrazas o jardines: los muebles de exterior también han sido un objeto de deseo por parte de las personas que buscan un ambiente cómodo para respirar aire fresco en caso de pasar por un confinamiento.



Dormitorios: especialmente los infantiles, en busca del entretenimiento de los más pequeños en situaciones adversas como estas en las que no pueden acudir a otros espacios de ocio como suelen hacer, las habitaciones también han experimentado una gran mejora del espacio, a través de una reforma, así como de sus muebles, aunque también han crecido los elementos de dormitorios de matrimonio.

Portobello Street, una referencia en la venta de muebles de primera calidad, ha podido comprobar en los últimos meses el auge en la demanda de sus diseños exclusivos, coincidiendo con la mayor conciencia de los ocupantes de las viviendas acerca de sus carencias en caso de tener que pasar más tiempo en su interior y, en ese caso, disfrutar del máximo confort.

