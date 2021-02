El futuro del trabajo se diseña desde España gracias a la nueva plataforma Shakers

La electrizante y disruptiva organización formada por nativos digitales, ultima el lanzamiento de Shakers, la plataforma que han ideado para conectar de forma remota el talento y a las compañías con la que revolucionarán el futuro del trabajo propiciando un equilibrio perfecto entre la vida profesional y la personal aumentando la eficiencia Durante la última década hemos visto un cambio profundo en cómo nos comunicamos, nos organizamos y nos relacionamos: es el inicio del tsunami laboral que está llegando y que lo cambiará todo, irremediablemente. Una serie de cambios que arrancaron mucho antes de la implantación del teletrabajo, “que puede ser el inicio, pero desde luego no el destino, no la conclusión, no el porvenir de lo que se aproxima y que nadie podrá evitar; por ser más claros: el futuro del trabajo no se llama teletrabajo”, afirman convencidos Jaime Castillo y Héctor Mata, líderes de Shakers, el colectivo donde se aglutina el talento de los profesionales que liderarán tanto la innovación como la transformación del trabajo, tanto en sus procesos como en su comportamiento.

Para el equipo de Shakers, los factores que están produciendo este tsunami laboral se sustenta sobre cuatro puntos clave:

- Cambio generacional: Los millennials van a representar el 75% del mercado laboral el 2025, una generación que busca oportunidades mucho más compatibles entre su vida personal y profesional con nuevos hábitos que conecten con su estilo de vida y con su talento.

- Disolución de las barreras geográficas: Dotando a las personas de la capacidad para trabajar dónde y cuándo quieran. Así es como aparecen los conocidos como “nómadas digitales”, para quienes no importa dónde estén, sino qué saben hacer mejor que nadie.

- Organizaciones en plena transformación de modelos: Buscando ser mucho más globales, escalables y automatizadas; con necesidades más inmediatas y bajo demanda, tanto las nuevas como las antiguas organizaciones afrontan su nueva exponencialidad precisando de nuevas plataformas las conecten con la nueva realidad.

- Perfiles globales mucho más especializados: La especialización de la nueva era digital está generando trabajadores por proyectos vinculados a organizaciones infinitamente más líquidas.

Bajo estas premisas, Shakers nació a comienzos de 2019 para dar respuesta a este nuevo mercado laboral, construyendo una visión empresarial en la que la gran mayoría de las personas se despierten cada día inspiradas, sintiéndose felices y motivadas, y terminen el día satisfechas con el trabajo realizado.

Después de dos años testando con diferentes clientes y empresas, alcanzando unas ventas de casi 1M de €, ahora se preparan para lanzar una nueva plataforma tecnológica con la que dar respuesta a todas estas preguntas.

Una plataforma en la cual, a través de un algoritmo único, cualquier profesional podrá buscar proyectos activos alrededor del mundo, con un match perfecto entre sus habilidades y experiencia, pero también con sus gustos, inquietudes o estilo de vida en cada momento.

Las empresas podrán incorporar talento cualificado bajo demanda a su organización en tan sólo cuatro clicks, encontrando los mejores profesionales del mundo en disciplinas como desarrollo, business intelligence, análisis de datos o project management, entre otras nuevas profesiones.

Durante estos dos años de testing, tanto PYMES como corporaciones han probado el modelo de diferentes tipos de proyectos y se ha construido un entorno con herramientas que simplifican y automatizan la relación entre las empresas y los freelances para reducir las barreras de entrada y aumentar agilidad.

De momento, las empresas y talento pueden registrarse para acceder a la versión beta, aunque esperan abrirse al mundo entero en breve.

En palabras de Héctor Mata, su co-CEO: “nos hemos dado cuenta de que las empresas están convirtiéndose cada vez más en organizaciones mucho más líquidas y flexibles, que tienen que adaptarse a retos en tiempo real y que necesitan dar respuesta con equipos super especializados, aquí es dónde Shakers está mejorando con tecnología ese match y ese entorno de herramientas necesarias para que las empresas puedan seguir creciendo”

Ahora mismo en Shakers están inmersos en una ronda de inversión que les permita seguir mejorando su producto y posicionarse como líderes de este cambio dentro y fuera España, y aprovechar la oportunidad que tiene España de posicionarse como un referente mundial del teletrabajo. Un destino de características idóneas para teletrabajadores o nómadas digitales de todo el mundo.

Shakers se define como una comunidad de jóvenes profesionales cuyo talento se canaliza hacia la ideación de estrategias especializadas en transformación digital e innovación. ¿Su propósito? Crear un estilo de vida, mediante el empleo de nuevas metodologías, donde el trabajo facilite la conciliación profesional y personal, generando un impacto positivo en nuestro día a día y el máximo rendimiento empresarial.

Su trabajo actual aliena a las organizaciones no sólo con los nuevos desafíos empresariales, también con los profundos cambios sociales: su actividad actual la emplean como laboratorio para el desarrollo de su plataforma digital, que promete cambiar por completo los modelos de trabajo tradicionales, diluyendo las rígidas organizaciones actuales para multiplicar su exponencialidad.