Imagina Energía, nuevo Sponsor Platino de la RFEN para el período 2021-2024 Comunicae

lunes, 1 de febrero de 2021, 14:22 h (CET) El colaborador energético de la RFEN dará naming right a las próximas Copas de SM el Rey y la Reina de Waterpolo y MVP’s a las Ligas de División de Honor Masculina y Femenina de Waterpolo Imagina Energía y la RFEN han suscrito un contrato de patrocinio por el cual la compañía energética se convierte en el nuevo Sponsor Platino de la RFEN para el próximo ciclo olímpico comprendido entre 2021 y 2024.



La visión compartida por un futuro más respetuoso con el medio ambiente será el pilar estratégico sobre el que se lleve a cabo la colaboración entre ambas organizaciones. Imagina Energía refuerza así su apuesta por la sostenibilidad y el apoyo al deporte en sus múltiples disciplinas en un compromiso con la igualdad de oportunidades consciente del papel inspirador de los deportistas en la sociedad.



Además, en ese objetivo común por la sostenibilidad, Imagina Energía trabajará por acercar soluciones de autoconsumo y energía verde a instalaciones deportivas con el objetivo de promocionar su eficiencia energética. Consciente de la fuerte demanda de agua y energía que implican estas instalaciones, la compañía pondrá a disposición de los centros la última innovación tecnológica en materia energética para aumentar su competitividad y minimizar el impacto medioambiental mediante el fomento de fuentes renovables como la energía solar.



El nuevo colaborador energético de los deportes acuáticos ha nacido en 2020 como la primera compañía 100% solar del mercado energético español. Una nueva energía sostenible cuyo gran objetivo es acercar de manera innovadora, ya sea con soluciones de autoconsumo o con energía de red a medida, la energía solar a todos los hogares y empresas de España. Así, las próximas Copas de SM el Rey SM la Reina de Waterpolo pasarán a tener el naming right de Imagina Energía, lo mismo que los MVP’s de las Ligas de División de Honor Masculina y Femenina de esta misma temporada.



En opinión de Santiago Chivite, Director General de Imagina Energía, “este acuerdo con la RFEN encaja a la perfección con los ejes estratégicos de nuestra compañía: innovación, desarrollo y sostenibilidad. Imagina Energía quiere contribuir a fomentar y desarrollar el deporte en España como reconocimiento al importante papel que los deportistas juegan en nuestra sociedad”.



Por su parte, Fernando Carpena, Presidente de la RFEN, suscribe estas palabras y afirma que, “este ciclo olímpico recién estrenado trae importantes retos no sólo en el ámbito deportivo, sino también en la apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Gran parte de los esfuerzos giran en base a esta norma básica de la sostenibilidad como herramienta para un futuro mejor. Las energías renovables traerán un futuro mejor para las nuevas generaciones de deportistas”.

