El miedo al contagio dispara la venta online de productos naturales contra dolores musculares

lunes, 1 de febrero de 2021, 12:58 h (CET) Estos productos son de origen natural por lo que no necesitan de prescripción médica pero sus efectos son similares o incluso superiores a los usados habitualmente, según gelparaeldolor.com Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 muchos hábitos han cambiado y lo que antes era algo rutinario, como acudir al médico o a la farmacia, se ha convertido en un riesgo que pocos quieren correr. Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ya vienen alertando de este problema desde el año pasado y la situación no ha cambiado con las primeras administraciones de las dosis de la vacuna, ya que son muchos los que siguen prefiriendo no tener que acercarse a ningún centro de salud o incluso a una farmacia.

Esta situación, unida también a la dificultad para conseguir cita médica en muchos lugares, está provocando que un gran número de personas opten por tratar muchas de sus dolencias, como dolores de espalda, piernas cansadas o inflamaciones en las articulaciones, con productos fabricados con ingredientes naturales y que no necesiten prescripción médica como Sindolor Gel. Además, estos productos pueden adquirirse vía online, lo que hace todavía más segura su distribución, ya que lo llevan directamente a casa sin necesidad de acudir a ninguna tienda o farmacia y sin necesidad de contacto o riesgo alguno.

Qué es Gel SindoloR

Gel SindoloR es un gel diseñado a base de plantas y extractos naturales como la árnica, el aloe vera o el alcanfor, todas ellas con grandes beneficios para la salud, lo que le proporciona un alto poder antiinflamatorio, analgésico, antibacteriano y antiséptico en dolencias musculares, golpes o molestias en las articulaciones.

Una de sus características fundamentales también es su efecto frío-calor, que activa el riego sanguíneo de la zona aliviando el dolor rápidamente y dando sensación de frescor y relax. Además, viene diseñado en tarrina o en rolón, asegurando al usuario una aplicación cómoda, rápida e higiénica.

Dónde comprar Gel SindoloR

Comprar el original SindoloR Gel en rolón online es muy sencillo. Solo debe entrar en gelparaeldolor.com y elegir su formato favorito. Disponen de diferentes packs para que ahorre en su compra con lo que puede encontrar siempre el más adaptado a sus necesidades. Además, podrá llevárselo con gastos de envío gratuitos si supera los 35 euros para envíos a península.

“Estamos sufriendo una situación en la que las personas prefieren la seguridad de recibir en casa su compra a la posibilidad de contraer el virus acudiendo a lugares como los centros de atención primaria. Muchas de estas personas llevaban años consumiendo una serie de analgésicos o antiinflamatorios por vía oral que ya no estaban calmando sus dolores, debido al uso continuado, y al probar este tipo de productos de origen natural y creados a base de plantas, han notado una gran mejoría en sus dolencias. Estamos recibiendo una gran respuesta por parte de nuestros clientes, por lo que esto nos anima a seguir trabajando para que la gente pueda encontrar formas de mitigar sus dolores de una manera segura y sin contacto por medio de la venta online”, comentan desde gelparaeldolor.com.

