En las cuestas arriba... Hace muchos años un hombre mayor de Cartajima, me dijo este refrán que me dio mucho que pensar Manuel Montes Cleries

lunes, 1 de febrero de 2021, 11:44 h (CET) El refrán reza así: “En las cuestas arribas quiero ver el mulo, que las cuestas abajo… yo me las subo”.



Una sentencia muy adecuada para aplicarla en los tiempos actuales.



Nos encontramos en una situación en la que todo viene cuesta arriba. En estos momentos, es cuando los responsables del país deben dar la talla. Y la dan. Una mini-talla. Se les está viendo el plumero por completo. Cada día sufrimos la vergüenza ajena que nos produce la actuación de esos que debían de ser ejemplo y son responsables de la solución de la crisis.



Vergonzosamente nos mienten a diario con los datos y manejan las cifras de la enfermedad a su gusto. Ponen y quitan elecciones a su libre albedrío, poniendo en un peligro mayor a los sufridos españolitos de a pie, a los votantes y a los responsables de las mesas. Hablan de solidaridad, mientras vergonzosamente se cuelan en la fecha de su vacunación. Siguen pavoneándose de lo bien que lo están haciendo, mientras cada día fallecen cientos de personas que sufren esta maldita pandemia.



La buena noticia me la proporcionan esos sanitarios, maestros y demás profesionales que se parten el cobre cada día por seguir manteniendo viva España. Los tengo cerca: mi hija está confinada en estos días por haber tenido en su clase niños contagiados. Dos de mis otros hijos han pasado por el contagio a consecuencia de su trabajo como médicos; ellos han vuelto a sus hospitales y siguen prestando su servicio.



La buena noticia de hoy me la proporcionan esos voluntarios de “el Biberódromo” que llevan un año dejando sus casas y sus familias, para atender a los niños pertenecientes a familias en riesgo de exclusión social, sin temer contagios ni otros problemas.



Como siempre, la “gente corriente” está dando la talla. Me siento muy orgulloso de ellos. Ayer fue el día de San Juan Bosco un cura que supo afrontar las cuestas arriba y dio la talla en su apoyo a los niños, los presos y los obreros. Un gran ejemplo para todos. Ojalá aprendamos de él.



