Adolescente de 13 años consigue ventas internacionales lanzando su primer videojuego

lunes, 1 de febrero de 2021, 10:02 h (CET) El joven Gorka Aranzábal, con apenas 13 años, ha conseguido que la mayor plataforma de ventas de videojuegos del mundo en PC, STEAM, publique su juego: Bromeliad Bromeliad es un videojuego de supervivencia en mundo abierto tipo Rust y Ark. Sin lugar a dudas, una gran hazaña para alguien de su edad.

Gorka Aranzábal se inició en el apasionante mundo del desarrollo de videojuegos con nada menos que 8 años. Aprendió a crearlos, primero con Unreal y años más tarde, con Unity. Todo este tiempo de aprendizaje y esfuerzo dieron sus primeros frutos en 2019 con la publicación del juego para dispositivos móviles: Patuke (Disponible en Google Play). Un título multiplayer que mezclaba elementos de Fortnite y Brawl Stars. Pero no ha sido hasta 2021 que ha dado el gran salto, ya que acaba de lanzar al mercado su primer videojuego en PC “BROMELIAD”.

Esta es la historia de Gorka Games Studios, un pequeño estudio de creación de videojuegos fundado por un chaval cuando tenía únicamente 11 años y que a día de hoy está compuesto por 2 personas.

Gorka ha dado muestras de iniciativa y constancia impartiendo su primera conferencia en 2019, ante más de 300 personas, como el emprendedor más joven de un evento en España. En sus charlas, además de explicar cómo es el desarrollo de un videojuego desde dentro, explica su evolución y cómo su pasión por los videojuegos lo está llevando hacia un prometedor futuro. Su anhelo por querer saber más, su creatividad y su carisma, son las características que más destacan en dichas ponencias. Sin lugar a dudas, se está ante un claro ejemplo, de cómo una afición puede llegar a convertirse en una profesión.

Su título recién publicado: BROMELIAD, ambientado en una isla del Pacífico, nada tiene que envidiar a los creados por otros estudios profesionales Indie. No solo destaca en su apartado gráfico, sino que permite el cambio de perspectiva entre primera y tercera persona, característica que a veces se echa en falta en algunos triples A. El juego combina un sistema de crafteo y supervivencia con una interesante historia en la que se tiene que averiguar qué está pasando en la misteriosa isla y por qué el jugador se ha convertido en hombre-oso.

Se tendrán que conseguir materiales para construir armas, refugios y domesticar tanto animales como criaturas extrañas, para defenderse de los enemigos. El objetivo es sobrevivir y regresar a la normalidad volviendo a ser un humano. Todo un reto con el que sumergirse en paisajes paradisíacos de playas espectaculares, peligrosas junglas y misteriosas zonas con actividad volcánica. Todo ello, con unos impresionantes gráficos de inmersión realista.

Actualmente con un 40% de descuento de lanzamiento a un precio de 5,95€

https://store.steampowered.com/app/1366010/Bromeliad/

