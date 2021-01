Simon-Kucher & Partners continúa creciendo en 2020 Comunicae

viernes, 29 de enero de 2021, 18:06 h (CET) Simon-Kucher & Partners, consultora global de estrategia y marketing, cerró el año fiscal 2020 con unos ingresos anuales de 361,5 M€ (406,2 M$). Esto equivale a un crecimiento del 1% en comparación con el año anterior, con su división de Life Sciences reportando el mayor aumento en ingresos (19%) La consultora Simon-Kucher & Partners presenta los resultados del año 2020

La consultora cierra el año fiscal con crecimiento a pesar de la dificultad provocada por la pandemia

Este crecimiento se complementa con el nombramiento de 18 nuevos socios a nivel mundial

Además, la compañía continúa fortaleciendo su apuesta digital con el desarrollo de su propia filial de software Simon-Kucher & Partners, consultora global de estrategia y marketing, cerró el año fiscal 2020 con unos ingresos anuales de 361,5 M€ (406,2 M$). Esto equivale a un crecimiento del 1% en comparación con el año anterior, con su división de Life Sciences reportando el mayor aumento en ingresos (19%). “2020 no fue un año fácil para ninguna empresa ni industria”, afirma el co-CEO Mark Billige. “No pudimos lograr lo que habíamos planeado originalmente para el año anterior. A pesar de la crisis actual, somos optimistas para 2021 y esperamos poder volver a nuestro crecimiento habitual de dos dígitos, gracias en gran parte a la fortaleza de nuestro equipo de empleados comprometidos y motivados".

En el área de la digitalización y automatización, en particular, Billige ve un potencial de crecimiento relevante. “Los efectos de COVID-19 han intensificado aún más la transformación digital, tanto en entornos personales como empresariales. Las empresas tienen que cambiar sus modelos de negocio, replantear cómo interactúan con sus clientes y adaptar su estrategia comercial. Nuestra experiencia en estas áreas tiene más demanda que nunca”. Con este fin, Simon-Kucher lanzará un vehículo de inversión enfocado en productos de software escalables. La nueva compañía será 100% propiedad de Simon-Kucher pero operará como una compañía de software y unidad independiente de inversión, en lugar de como una firma de consultoría.

Nuevos socios y planes para una mayor expansión

El 1 de enero de 2021, Simon-Kucher nombró 18 nuevos socios en todo el mundo (ocho en Europa, seis en América y cuatro en Asia), elevando el número total de socios de la consultora a 140. Ocho de los socios recién nombrados son expertos en la división global de Healthcare & Life Sciences de Simon-Kucher. “Life Sciences sigue siendo una de nuestras divisiones más sólidas”, dice el co-CEO Andreas von der Gathen. “La experiencia y los conocimientos que ofrecen nuestros nuevos socios nos ayudarán a desarrollar nuestros servicios de consultoría para que sean aún más completos para las empresas del sector sanitario internacional”. Por otro lado, la elección de cuatro nuevos socios en Asia subraya los planes de expansión de Simon-Kucher en este mercado de rápido crecimiento.

La consultora también tiene planes de expandirse en términos de oficinas. La apertura de una oficina en Berlín está programada para el primer trimestre de 2021. Se convertirá así en la oficina número 41 de Simon-Kucher en todo el mundo y la sexta oficina en Alemania.

Según Eduard Bonet, Managing Partner de Simon-Kucher & Partners en España y LATAM: “2020 ha sido claramente un año para olvidar, para todos. Con mucho esfuerzo de todo el equipo hemos conseguido mantener el crecimiento en nuestras geografías estando muy cerca de nuestros clientes. Hemos demostrado que somos un partner real de negocio, no simplemente una empresa de servicios. Apostamos que 2021 brindará grandes oportunidades con la progresiva reactivación de la economía y seguiremos al lado de nuestros clientes para asegurar que las capturan y monetizan”.

Simon-Kucher & Partners, consultores de estrategia y marketing

Simon-Kucher & Partners es una firma global de consultoría especializada en estrategia, marketing, pricing y ventas. Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar los objetivos de crecimiento y beneficio de manera más rápida, óptima y sostenible. Simon-Kucher & Partners es considerado como el principal asesor en pricing del mundo. La firma cuenta con más de 1.400 empleados en 40 oficinas en todo el mundo.

*Según el Estudio “Los mejores consultores de Alemania”, realizado por el Instituto de investigación WGMB, Simon-Kucher & Partners ha sido nombrada la mejor consultora de marketing y ventas (2021).

www.simon-kucher.com

