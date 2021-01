Tendencias del marketing digital para este año 2021, por MARKETING MUTUO Comunicae

viernes, 29 de enero de 2021, 15:01 h (CET) Para impulsar una estrategia digital, se debe seguir estas tendencias y previsiones del marketing digital. A continuación, se muestran cuáles son las principales tendencias para este nuevo año 2021. La tecnología ha transformado el mundo en una gran canal digital en términos de comunicación. Compartir información es más accesible que nunca, por lo que es mucho más fácil dar a conocer los productos o promover los servicios de una empresa Internet es una herramienta tan poderosa que puede utilizarse para generar un retorno de la inversión al marketing digital.

ProfesionalNet agencia de marketing digital cuenta las predicciones para este nuevo año, "se espera que la tasa del uso de marketing digital aumente al 35% para este año 2021”.

Por lo tanto, para distinguir una empresa entre los competidores se debe estar al día en las nuevas tendencias de marketing en 2021.

Es importante dedicar el momento necesario para reflexionar de forma crítica sobre las nuevas estrategias a adoptar ante el impacto del cambio tecnológico de la empresa que todas están sufriendo.

A continuación, se ofrecen técnicas probadas existentes además de intentar predecir los futuros desarrollos tecnológicos para este 2021.

Cada empresa debe tener un motivo para tener una página web profesional adecuada a las nuevas tecnologías de comunicación, los últimos avances y los nuevos hábitos de consumo que aportan los usuarios jóvenes que se incorporan al mercado laboral, atendiendo a todo esto, todo negocio tiende a crecer y llega más fácilmente a nuevos clientes potenciales de forma proactiva en lugar de quedarse detrás.

Los chatbots siguen en tendencia en esta revolución industrial

Muchas empresas seguirán utilizando un chatbot para este nuevo año 2021, un eficaz agente de chat que interactúa con los visitantes y clientes de la página web.

Los chatbots se comunican de forma natural con los usuarios y pueden responder a preguntas en tiempo real.

Contratar a una persona para supervisar y comunicar a los usuarios de la página web puede resultar un poco costoso, en cambio los chatbots reducen los gastos al responder las preguntas que el usuario realiza en nombre de la empresa.

Mayor uso de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial combina varias funciones, como los chatbots y la asistencia por voz, para encontrar respuestas rápidamente.

Alexa y Siri, por ejemplo, son asistentes virtuales controlado mediante la voz que ofrecen un excelente servicio al cliente. Al igual que un ser humano, pueden recibir solicitudes de los usuarios y trabajar en nombre de la empresa.

Para ello, la Inteligencia Artificial utiliza sensores y datos humanos para recopilar información sobre una situación alimentado permanentemente su algoritmo. Asimismo, puede recoger o almacenar datos de investigación para mejorar las futuras experiencias de los usuarios y devolver respuestas complejas a preguntas complejas.

Publicidad hiper dirigida

Según las estadísticas en el marketing digital, el 49% de los usuarios desconocen los anuncios no relacionados o las marcas que siguen lanzando anuncios irrelevantes.

En cambio, si la empresa crea una página web con buenos contenidos y envía mensajes personalizados al usuario en sus redes sociales previamente targetizadas, el 36% responderá comprando el producto o contratando sus servicios.

Muchas empresas son conscientes de esta tendencia de diseño web se está planificando en consecuencia. Y actualmente se prevé que, para este año 2021, la mayoría de las empresas se dirigirán a audiencias específicas donde los usuarios sólo verán anuncios muy relevantes a sus gustos, búsquedas o necesidades previamente definidas en sus hábitos de búsqueda en los buscadores o referidos en sus textos publicados en redes sociales.

Realidad virtual y realidad aumentada

La realidad aumentada (se refiere a una interfaz virtual, en 2D o 3D, que enriquece la realidad mediante la superposición de información adicional) y la realidad virtual (es una tecnología que permite a una persona sumergirse en un mundo artificial creado digitalmente) ambas han explotado en popularidad en los últimos años y se están convirtiendo en una de las principales tendencias de marketing digital y en el diseño de la página web.

Aunque la realidad virtual ha sido utilizada por mucho tiempo es la más popular entre las dos, se predijo que la realidad aumentada fue superada a la realidad virtual en 2020 y que en este año 2021 la realidad virtual no podrá alcanzarla.

Ofertas en anuncios de Google

La automatización no es nada nuevo en el mundo del marketing digital, pero con las recientes actualizaciones de Google Ads (servicio de Google que ofrece publicidad de anuncios) se espera que la automatización y las ofertas se conviertan en el estándar para muchos gestores de cuentas de Google Ads, ayudándoles a maximizar sus conversiones en las campañas publicitarias realizadas en los anuncios destacados de Google.

El uso de aplicaciones de mensajería instantánea

Las aplicaciones de mensajería instantánea como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc., ya no son útiles sólo para enviar mensajes.

Estas aplicaciones se están convirtiendo en una forma popular de por qué las empresas se comunican directamente con sus clientes. De hecho, en Facebook Messenger se han intercambiado más de 8.000 millones de mensajes entre usuarios y empresas cada mes durante el año 2020.

El uso de vídeos y el streaming

Los vídeos fueron una necesidad para el marketing digital en 2020 y lo seguirá siendo para este 2021. Además de añadir vídeo a las redes sociales y a la página web, los vídeos en directo de twitch, Facebook Live e Instagram Live se ven 8 veces más que los vídeos que no se emiten en directo.

Marketing de influencers y micro influencers

El marketing de influencers existe desde hace varios años y en las estadísticas se predice que no va a desaparecer pronto…

Los influencers solían ser grandes celebridades con decenas de miles de fans, pero ahora las empresas están recurriendo a los llamados micro influencers (personas influyentes que no son muy famosos y aún no encajan en la categoría de celebridades, suelen estar más especializados en el sector de marketing y publicidad y pueden tener entre 5.000 y 100.000 suscriptores). Trabajar con estas personas permite llegar al público de la mano de la voz en la que confían.

La progresión del marketing de contenidos

¿Sigue el marketing de contenido siendo el rey para este año 2021?

El marketing de contenidos no sólo muestra el conocimiento y la experiencia para los usuarios que leen artículos y contenidos, sino que también es lo que coloca en sus primeros lugares de búsqueda el famoso motor de búsqueda Google. En resumen, el contenido alimenta el SEO y por lo tanto garantiza un importante flujo de usuarios interesados a cada proyecto web que desarrolla el marketing de contenidos.

La próxima generación de SEO

Actualmente, se están produciendo muchos cambios en los algoritmos de Google y las actualizaciones son cada más frecuentes y constantes. Estos cambios en los algoritmos de búsqueda están afectando profundamente a los resultados de búsqueda a los usuarios.

Cada nuevo algoritmo tiene diferentes ventajas y desventajas, dependiendo de cómo se utilice.

En última instancia, el objetivo de los motores de búsqueda de Google es ayudar a los usuarios a obtener resultados específicos que respondan a sus preguntas de forma más personalizada.

Por lo tanto, este 2021 y en adelante, la calidad de los resultados de las búsquedas de Google mejorará notablemente y esto obligara a actualizar las estrategias seguidas hasta la fecha: calidad de contenidos y naturalidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.