Tendencias innovadoras de diseño web para 2021, por PROFESIONALNET

El diseño web y el marketing digital en 2021 ofrece muchas posibilidades. El análisis de los deseos de los usuarios muestra que quieren ver algo nuevo en el diseño web. Por lo tanto, ha llegado el momento de conocer y seguir las nuevas tendencias y utilizarlas ¿Qué tendencias serán de naturaleza puramente estética? ¿Qué hay que cambiar para mejorar la experiencia del usuario? ¿Qué tendencias pasarán a ser cosa del pasado y qué las sustituirá? Ha continuación se muestra una lista de las tendencias de diseño web innovadoras de 2021 y que serán utilizadas por las principales agencias de marketing digital.

Gráficos vectoriales flexibles

La principal fuente de estética de cualquier diseño web es la multimedia. Una página web que contiene ilustraciones o fotos interesantes siempre recibe una mejor valoración.

Los sitios web saturados de contenido se cargan mucho más tiempo, especialmente en los dispositivos móviles. Pero Google ha dejado claro que se preocupa por el usuario. Uno de los criterios de clasificación es el resultado de la indexación de los sitios en los dispositivos móviles.

Esto ha hecho que la adaptabilidad sea más demandada debido al gran impulso del marketing y las redes sociales en la era del covid.

El problema de los GIF y las imágenes PNG es que pierden calidad al cambiar de tamaño. Para poder solucionarlo la tendencia es la ilustración vectorial.

El formato SVG permite cambiar el tamaño de la imagen para adaptarla a la pantalla, manteniendo la calidad de los gráficos originales. Ahora este formato será una tendencia crítica tanto para la adaptabilidad como para el diseño web en general.

Énfasis en los datos

El usuario ha empezado a confiar cada vez más en la analítica y sus resultados. Por ello, los responsables de TI se esfuerzan por aumentar el papel de los marcos de diseño de la información. Por lo tanto, se centran cada vez más en el diseño que se centra en los datos del proyecto.

En primer lugar, este diseño ayuda a comparar personalmente los datos de la empresa. Para que pueda tomar decisiones importantes más rápidamente. Asimismo, este enfoque es una gran oportunidad para mantener al lector en la página. Los motores de búsqueda quieren que el usuario pase el mayor tiempo posible en el sitio. Al fin y al cabo, de esta manera se aumenta el índice de indexación.

Para desarrollar este diseño, hay que centrarse en las siguientes áreas:

- gestión y colocación inteligente de datos

- la configuración de las fuentes de datos

El diseño basado en datos requiere la consideración de varios factores empresariales. Así que puede apoyar el análisis con eventos específicos.

Los datos como parte del diseño web son la comunicación con los usuarios. Como resultado, este enfoque puede revitalizar el diseño.

Tendencias de diseño asimétrico

Durante muchos años, los diseños web se han construido sobre una cuadrícula. Este es un gran enfoque que ayuda a simplificar la estructura y a centrarse en los elementos clave. Por otro lado, esto reduce la singularidad del sitio, por lo tanto, la tendencia que viene es el diseño asimétrico.

La asimetría es una oportunidad para cambiar las tradiciones y avanzar hacia el brutalismo, la individualidad, la energía inestable y la diversión.

Sin embargo, incluso en este caso, los diseñadores deben encontrar un equilibrio. Para crear una sensación de equilibrio, hay que realizar pruebas con los usuarios. El objetivo es que ninguna parte de la página parezca más "pesada" que las demás. Por ejemplo, la imagen no debería ser mucho más grande que el bloque de texto.

Pero ¿Cómo llamar la atención sobre los elementos clave si no están en la cuadrícula? Es importante recordar aquí que, independientemente del enfoque, los ojos del espectador siempre se fijan en los elementos grandes. Por lo tanto, en el diseño asimétrico, basta con aumentar el tamaño de los bloques en los que se desea centrar la atención.

Sombras suaves y elementos flotantes

Una de las mejores maneras de captar la atención del usuario es cargar el vídeo en el fondo de la pantalla principal. Hoy en día, la tecnología sigue permitiendo combinar este enfoque con una alta velocidad de carga de la página, especialmente para los dispositivos móviles. La pregunta sigue siendo: ¿cómo utilizar las ilustraciones SVG y, al mismo tiempo, garantizar el volumen de las imágenes?

La respuesta está en el uso de sombras suaves y elementos de imagen flotantes hacen que el diseño de la web tenga capas y sea más interesante. También aumenta la profundidad de los elementos de diseño.

Este efecto puede utilizarse para diseñar:

- cuerpo del texto

- títulos

- Imágenes e ilustraciones individuales

- Botones activos

En otras palabras, añadir sombras y efectos flotantes a cualquier elemento de diseño web. Lo más importante es que resulte estéticamente agradable en comparación con el fondo general. Con este enfoque, los diseñadores pueden diluir la uniformidad de las ilustraciones SVG y hacer que el diseño sea más único.

Mezcla de fotos y gráficos

El uso de fotos reales mezcladas con ilustraciones o gráficos crea un mensaje de sitio individual. Independientemente de si se hace una foto de un producto o de una persona, ayudará a la retención de la marca. También es una buena manera de destacar entre la multitud.

La superposición de elementos gráficos con una fotografía crea un efecto visual especial.

Estas mezclas son universales:

- Pueden utilizarse para añadir atractivo.

- Diluyen los atributos complejos, lo que permite transmitir conceptos abstractos.

- Es una forma de personalizar las imágenes y añadir personalidad.

¿Cómo aprovechar la flexibilidad de esta tendencia? Adaptar el estilo de las ilustraciones y los gráficos a la identidad de la marca. Esto afecta en gran medida a la forma en que el usuario interpreta las fotos. Por ejemplo:

- Para las fotos lúdicas en el ámbito del entretenimiento, se pueden elegir los gráficos de caricatura

- Las formas geométricas complejas son adecuadas para una tienda online de ropa clásica

- Los sitios de restaurantes pueden combinarse perfectamente con gráficos de estilo retro.

Tema oscuro

Durante mucho tiempo, la base del espacio en vacío fue blanca. Algunas webs empezaron a añadir un tema oscuro hace algunos años, pero no recibió un amplio reconocimiento. Las tendencias cambiarán en 2021.

En primer lugar, hay que prestar atención al diseño de las webs de las grandes marcas, Apple, Mercedes-Benz, Hublot, muchos ya utilizan este tema oscuro. Un simple cambio de color ha dado al diseño de las webs un aspecto completamente diferente:

- Hace que los elementos de diseño sean más visibles

- Aumenta la relación de contraste

- Menos tensión en los ojos

- Hace que el sitio tenga un aspecto más elegante

Apple añadió un tema oscuro en iOS 13, que gustó a muchos usuarios. Más tarde, aplicaciones populares como Instagram, Whatsapp también añadieron tonos oscuros. Esta tendencia se está extendiendo y haciéndose más popular en todos los ámbitos.

Entre otras cosas, los temas oscuros son excelentes para las pantallas OLED, ya que ahorran energía y prolongan la vida útil de la pantalla. Los tonos oscuros permiten crear elementos creativos con un brillo de neón, que es una de las tendencias del diseño gráfico en 2021.

Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial está penetrando cada vez más en todas las esferas de la vida, incluido el marketing digital. Cuando se implementa la inteligencia artificial en una web, se pueden utilizar muchos más datos para satisfacer las necesidades de los usuarios.

En el contexto del diseño web, añadir inteligencia artificial tiene que ver más con el desarrollo que con el resultado final. La inteligencia artificial es la capacidad de crear páginas dirigidas y personalizadas centradas en un contexto específico. Entre otras cosas, la IA ayudará:

- Recoger información sobre los lectores

- Automatizar la selección de gráficos

- Realizar pruebas

- Colocar los elementos que llaman la atención en los lugares más adecuados

Cada día, el usuario espera más personalización a nivel subconsciente. La inteligencia artificial es la mejor manera de dar al visitante de una página web exactamente lo que está buscando.

Usabilidad

En las tendencias de diseño web 2021 el centro será la experiencia del usuario. La accesibilidad del sitio web para cualquier usuario es una parte importante del proceso de diseño web. Este factor tiene su origen en la política mundial, donde se está desarrollando la tolerancia hacia las personas con discapacidad. Muchas organizaciones se esfuerzan por ofrecer condiciones a estos grupos de población.

Muchos diseñadores han decidido poner en práctica diseños web con tendencias a seguir en el 2021 para las webs. Por lo tanto, han creado una tendencia para desarrollar la accesibilidad de cualquier servicio y para los elementos individuales.

El diseño web está inextricablemente ligado al contenido. Por lo tanto, durante el desarrollo, es necesario tener en cuenta estas cosas:

- Grabación de sonido

- Transcripciones

- Subtitulado

- Mejora de las fuentes

Si un diseñador publica un vídeo, debe considerar la posibilidad de asegurarse de que cualquier usuario reciba el mensaje completo. Si el sitio se va a centrar en la colocación de datos, es necesario asegurarse de que las personas con discapacidades visuales se familiaricen con él.

Esta tendencia crea muchas dificultades para los diseñadores web. ¿Por qué? Todos estos elementos deben implementarse sin perjudicar la estética y la indexación. Sin embargo, al atender a todos los segmentos de la población, el diseñador web podrá ampliar el público objetivo.

Tendencias de salida

El diseño web es una fase muy intensa del desarrollo de un sitio web. En primer lugar, se pueden añadir muchos elementos que atraigan la atención. Lo principal es no añadir todo a la vez para no crear un caos en la interfaz. Pero también es necesario controlar las tendencias de salida para que el sitio no parezca antiguo.

- Geometría clara. Durante varios años seguidos, muchos diseñadores han recurrido al uso de ángulos estrictos y formas equilibradas. Hoy en día, el usuario está un poco harto porque los sitios tienen un aspecto muy uniforme. Por lo tanto, con la llegada de la asimetría esto se soluciona y se añade suavidad al diseño gráfico.

- Colores brillantes y saturados. Otro elemento del diseño web que está perdiendo popularidad rápidamente. En primer lugar, crean más fatiga ocular, en segundo lugar, no coinciden con las tendencias generales de color en otras áreas. Por ello, los tonos pastel apagados están sustituyendo a los colores brillantes.

- Vídeo y animación como parte del diseño. Muchos sitios han añadido animaciones para animar las webs. Una tendencia especialmente popular ha sido la incorporación de vídeo en lugar de imágenes en el fondo de la pantalla principal. Esto ha reducido significativamente la velocidad de carga. Hasta que no se resuelva esta cuestión, la tendencia del vídeo se queda en espera.

Conclusiones

Muchos esperaban que en 2020 se produjeran cambios. Pero, se convirtió en un año de análisis de las nuevas necesidades de los usuarios. Los beneficios de las empresas que invierten en marketing digital se verán en los resultados en 2021. Los diseñadores web cambiarán la mayoría de las tendencias, haciendo que los sitios sean completamente diferentes.