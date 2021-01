La labor de Fundación COPADE beneficia directa e indirectamente a 152.000 personas Comunicae

viernes, 29 de enero de 2021, 14:06 h (CET) A pesar de la crisis provocada por el Covid-19, la ONG ha mantenido su actividad durante el pasado ejercicio, adaptándola a las circunstancias. En la actualidad, Fundación COPADE cuenta con 65 socios de diversos sectores de actuación La labor de Fundación COPADE benefició directa e indirectamente a unas 152.000 personas en 2020.

A pesar de la crisis provocada por el Covid-19, la entidad ha conseguido mantener los proyectos de cooperación y sensibilización vinculados al Comercio Justo y a las Alianzas Público Privadas durante el pasado ejercicio, adaptándose a las circunstancias. “Aparte del teletrabajo, se dio un giro hacia el formato online en las acciones de sensibilización y también se puso en marcha nuevos proyectos buscando apoyar al tejido empresarial y comercio local, sobre todo en Madrid, apostando por el nuevo Pacto Verde Europeo”, explica Javier Fernández, fundador y Director General de Fundación COPADE.

Entre las actividades que ha realizado la Fundación a lo largo del 2020 caben destacar: los Cursos en los que ofrece asesoramiento gratuito a las administraciones y empresas públicas de los que podrán beneficiarse más de 140 personas y que forman parte de la segunda fase del proyecto financiado por el Programa Empleaverde del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad y con el objetivo de crear acciones gratuitas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para conseguir formación y empleo de calidad.

También se ha continuado desarrollando proyectos en compromiso con las pymes y pequeño comercio para ayudarles en su camino hacia la sostenibilidad, tanto a nivel nacional con el proyecto “Pymes & ODS” como en la ciudad de Madrid gracias al proyecto “Por un Madrid más Justo y Responsable”.

En el proyecto “Pymes & ODS”, se ha contado con la participación de más de 60 pymes y micropymes de todos los sectores de la economía española, que han afianzado su compromiso con la Agenda 2030 participando en las actividades del proyecto e integrando los ODS en su labor. Algunos de los logros más reseñables dentro del proyecto, que finalizó el año pasado, son la guía con ejemplos prácticos y una exposición de buenas prácticas de las empresas. Esta exposición tuvo lugar en dos facultades distintas de la Universidad Autónoma de Madrid: la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Económicas y después se llevó a la Sierra de Guadarrama, justo antes del comienzo de la pandemia, por lo que se retomará cuando se normalice la situación.

Otro de los temas en los que más se centró Fundación COPADE para trabajar de forma directa con las pymes el año pasado está relacionado con el ODS 5 – sobre igualdad de género –. A través de un análisis de los 17 ODS desde la perspectiva de la igualdad de género para identificar medidas concretas a integrar en las empresas, de la mano de una entidad especializada en género como es la ONG UNIMOS Internacional y cuyas conclusiones se publicarán próximamente en una guía para que las pymes españolas puedan incidir en este objetivo concreto.

En cuanto al proyecto “Por un Madrid más Justo y Sostenible” que continúa durante este año, su objetivo principal es sensibilizar a la ciudadanía sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través del comercio y el consumo responsable. Para ello se pretende actuar con los comercios de los distritos del Centro de la capital, con actividades dirigidas fundamentalmente a las pymes y el pequeño comercio, pero también a la ciudadanía en general. Ya se han realizado varias actividades, como el webinar gratuito “Marketing Digital por los ODS” el pasado mes de diciembre, en el que se habló sobre la digitalización de los comercios madrileños e introducción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Otro proyecto relacionado con los ODS que pronto se pondrá en marcha y que COPADE ha reformulado por la situación actual es el de “Creando ColegiODS en la Sierra de Guadarrama”, basado en la realización de una guía para los docentes, además de talleres para formación de los educadores, con el objetivo de capacitar para educar en valores cívicos y medioambientales y una serie de vídeos para el alumnado. Este 2021, esa labor se extenderá también a los ayuntamientos de la zona gracias al proyecto “Creando Ayuntamientos en la Sierra de Guadarrama”, en el que se continuará el trabajo de sensibilización en Agenda 2030, con el objetivo de que la administración pública integre los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su estrategia y operativa, contribuyendo así a la sostenibilidad de los enclaves naturales que rodean estas localidades, y al bienestar social de la ciudadanía de los mismos.

Entre las acciones más reseñables a nivel internacional durante el pasado año, destacan las donaciones en Honduras, con las que se apoyó a más de 200 familias con productos de primera necesidad en respuesta a la pandemia. En Ecuador, la Fundación ha donado algunos envases de la marca Gaia & Coast al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), una organización no gubernamental creada por un colectivo de mujeres feministas comprometidas con la igualdad de género, los derechos de las mujeres, la justicia social, la equidad y la inclusión.

Destacan también otras iniciativas en Ecuador para apoyar a comunidades de las zonas más castigadas por la crisis a mejorar el procesado y comercialización de sus productos forestales. Y en Guatemala, donde COPADE trabaja para generar un mercado europeo para los productos forestales que se elaboran en la Reserva de la Biosfera Maya (Petén) y para fomentar el comercio justo y responsable de este país con España. Además, este año está previsto realizar formaciones a los grupos de productores sobre Certificación de Comercio Justo, BIO y alineamiento con ODS como herramientas de acceso al mercado europeo.

También merecen mención especial otras medidas que están en marcha y que seguirán protagonizando la agenda de Fundación COPADE a corto y medio plazo como son: el desarrollo y testeo de la nueva herramienta para la medición de la Huella Social y su proyecto con para la conservación del monte y contribución a un desarrollo social y un mercado responsables.

En la actualidad, Fundación COPADE cuenta con 65 socios, de diversos sectores de actuación, que se comprometen a colaborar con la ONG y el resto de los socios a trabajar de forma conjunta en mejorar su impacto social y ambiental y en el desarrollo de diferentes proyectos e iniciativas. Sólo en 2020 se incorporaron 6 nuevos socios: Tossal –plataforma solidaria en formato Marketplace que facilita la captación de fondos para las ONG–, CECU –Confederación (de ámbito estatal) de Consumidores y Usuarios–, Sustainable Startup & Co – Su propósito es concienciar-conectar-cooperar en el tejido emprendedor y de la empresa socialmente responsable–, Forest Chain – plataforma digital basada en blockchain para la industria maderera-, Business for Evolution –consultoría que promueve un modelo productivo más sostenible y rentable– y Global Coffee Industries –empresa española con más de 125 años de experiencia en el negocio del café.

COPADE por encima de la media nacional en bienestar laboral

El año pasado, la ONG ha obtenido unos índices de bienestar laboral por encima de la media de empresas españolas, según el Índice Nacional de Bienestar Laboral (INBILA), herramienta de medición desarrollada por Business for Evolution. De acuerdo con el informe, la Fundación ha obtenido una calificación de 70 en un rango de 0 a 100, mientras que la media nacional de entidades que se han sometido a la encuesta está en un índice por debajo de 65. Los ámbitos mejor valorados por sus empleados han sido los relativos a los horarios y la flexibilidad y a las relaciones y colaboraciones de la entidad, valorados en 13 y 5 puntos por encima de la media nacional respectivamente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tendencias innovadoras de diseño web para 2021, por PROFESIONALNET ¿Cómo realizar la limpieza, el pulido y el mantenimiento del mármol? por PULIGAVIOTA Comprarmejoresprecios.online, una plataforma donde no hay necesidad de salir de casa La labor de Fundación COPADE beneficia directa e indirectamente a 152.000 personas Nuevo blog de Aldamóvil sobre accesorios de coche y moto