Atos y 11 socios europeos finalizan el proyecto EO4AGRI para la digitalización del sector agrícola Comunicae

viernes, 29 de enero de 2021, 13:42 h (CET) Atos, junto a sus socios, anuncia la finalización del proyecto europeo "EO4AGRI" tras dos años de trabajo con el objetivo de impulsar la digitalización del sector agrícola utilizando datos de observación terrestre del programa Copernicus para procesos de seguimiento Este proyecto apoya la Política Agrícola Común (PAC), que actualmente está experimentando una serie de importantes reformas que requieren la adopción de nuevos mecanismos de monitorización remota, como los datos de Observación terrestre de Copernicus, como sustituto de las inspecciones in situ, o la aplicación de estos datos para habilitar el "pago por desempeño" en lugar del "pago por cumplimiento". En este contexto, el proyecto EO4AGRI planteó mejorar la capacidad europea en el seguimiento operativo de la agricultura, desde el nivel local al global, utilizando por un lado información derivada de la observación por satélite y por otro, servicios de información geoespacial y socioeconómica asociados.

En estos dos años, EO4AGRI amplió y sistematizó las brechas identificadas en relación con el uso de la observación terrestre en tres áreas: agricultura, servicios agrícolas públicos relacionados y las necesidades del sector financiero. El consorcio a cargo del proyecto trabajó en estrecha colaboración con cuatro sectores estratégicos (agroindustria; sector público; industria financiera y de seguros; seguridad alimentaria) para desarrollar una serie de herramientas que los ayudarán durante esta transición.

Estas herramientas incluyen un whitepaper, una agenda de investigación estratégica, una hoja de ruta de normativa y un marco de colaboración, que contienen recomendaciones sobre cómo permitir la implementación de reformas de la PAC basadas en datos Copernicus de próxima generación y garantizar que los futuros programas de investigación europeos relacionados (tales como Horizon Europe o Life+) o iniciativas transversales (como New Green Deal, Open Data, Digital Twin Earth) cumplan con los requisitos del sector en los próximos años.

Como coordinador de este proyecto, Atos aportó su amplio conocimiento en el uso de los estándares actuales de los sistemas de información geográfica (GIS en inglés), vinculados en muchos casos con las iniciativas de Política Europea en este campo (como INSPIRE), así como su amplia experiencia técnica y temática en los ámbitos de la agricultura y el medio ambiente, incluida la integración de observaciones in situ y observación terrestre a través de sensores ambientales, o de sistemas de alerta y apoyo a la toma de decisiones geográficamente independientes.

Además, Atos ha integrado las capacidades de su plataforma Copernicus DIAS (Servicios de acceso a datos e información) ““MUNDI” para contribuir a la evaluación de la necesidad de un sistema operativo de extremo a extremo. MUNDI es una plataforma cloud de observación terrestre, gestionada por Atos en nombre de la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea (ESA), que permite a terceros (actores industriales, instituciones como agencias espaciales nacionales, pymes y startups) crear servicios comerciales innovadores basados en datos de satélites de la ESA. MUNDI asimismo permite casos de uso innovadores en agricultura, energías renovables, industria y servicios públicos, entre otros.

Según Miguel Ángel Esbrí, Project Manager de Atos y Coordinador del proyecto europeo EO4AGRI: “El trabajo realizado durante el proyecto nos ha permitido comprender mejor las brechas y necesidades actuales de los diferentes actores involucrados en toda la cadena de valor de datos de Copernicus. El análisis, las recomendaciones y las conclusiones aportadas por el proyecto apoyarán la preparación de la futura capacidad europea para mejorar el seguimiento de la agricultura”.

El proyecto EO4AGRI ha sido coordinado por Atos y reunió a 11 socios de toda Europa cubriendo una amplia gama de organizaciones (grandes empresas, pymes, centros de investigación y agencias de pago nacionales). EO4AGRI es parte de Horizon 2020, el programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea.

Más información sobre el proyecto y sus resultados en www.eo4agri.eu

Mas información sobre Atos MUNDI en https://atos.net/en/solutions/mundi-web-services

Leer el blog de Atos sobre observación de la tierra desde el espacio: https://atos.net/en/blog/a-brief-history-of-earth-observation

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.