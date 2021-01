Solvia impulsa su línea de negocio de gestión de activos enfocada al Build to Rent Comunicae

viernes, 29 de enero de 2021, 11:34 h (CET) El objetivo de Solvia es consolidar su liderazgo como el socio de confianza de los principales actores del mercado, cubriendo todas sus necesidades operativas y atendiendo todas las demandas del usuario final La demanda de vivienda está cambiando. Las barreras a la hora de acceder a financiación para comprar o las nuevas necesidades habitacionales, mucho más exigentes a raíz de la crisis sanitaria, han ocasionado que tanto el alquiler como la obra nueva ganen cada vez mayor protagonismo a la hora de decantarse por un inmueble. Conscientes de esta nueva tendencia, Solvia ha decidido ampliar sus servicios e impulsar su línea de negocio enfocada al alquiler de obra nueva -“Build to Rent”-.

“El sector inmobiliario se está transformando. La nueva demanda de alquiler busca ahora viviendas de mayor calidad, con espacios y servicios comunes, y gestionada de forma eficiente por sus propietarios. En Solvia contamos con una amplia trayectoria en la gestión de alquileres y vamos a impulsar este servicio enfocado en el sector build to rent ofreciendo nuestra experiencia en gestión de activos en alquiler”, indica Gregorio Martín-Montalvo, director general de Solvia.

La firma de servicios inmobiliarios cuenta con una consolidada experiencia en la gestión de este tipo de carteras de activos para alquiler, con una unidad específica especializada y con más de 22.000 activos bajo gestión y más de 80 millones de euros de rentas emitidas en 2019. Una trayectoria que le ha valido la confianza de más de 50.000 clientes en sus servicios de alquiler.

Al auge del Build to Rent se han unido multitud de actores del mercado, desde promotoras y constructoras, hasta fondos de inversión o socimis. A partir de este servicio, Solvia busca consolidar su posicionamiento como socio de confianza de todos ellos, cubriendo sus necesidades operativas y reputacionales, y atendiendo correctamente la demanda del usuario final.

De este modo, la compañía se encargará de la gestión de todo el ciclo de vida de estos activos: proceso de onboarding y migración (preparación de la información y documentación necesarias, migración de datos al sistema, etcétera), asset management (planificación para optimizar el rendimiento de los activos, análisis documental, saneamiento registral y jurídico, definición de las políticas de mantenimiento y adecuación del activo, etcétera), comercialización (fijación del precio, publicación y difusión de los activos o atención comercial) y administración del alquiler (formalización, renovación y rescisión de contratos, actualización de rentas, emisión de recibos y facturas, atención y resolución de incidencias, o gestión y mantenimiento de los activos).

Con este nuevo impulso, Solvia refuerza sus servicios inmobiliarios para empresas, inversores y particulares, operando en todos los segmentos del mercado y ofreciendo soluciones integrales con una atención personalizada.

