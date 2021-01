Dibaq se expande internacionalmente ofreciendo sus productos en más de 60 países Comunicae

viernes, 29 de enero de 2021, 12:02 h (CET) 2020 ha sido el año de la internacionalización para Dibaq: la marca de alimentos naturales y saludables para mascotas que lleva la marca España a más de 60 países. Y lo hace gracias a su diferenciación: la elaboración desde Segovia de productos sanos y naturales para los perros y gatos, especializándose por tipo de raza y necesidad específica Dibaq PetCare, empresa de origen segoviano con 70 años de historia, se ha convertido en una de las principales empresas, nacionales e internacionales, especializadas en la producción y distribución de productos alimenticios para mascotas, con un mercado que abarca más de 60 países.

Desde el principio, Dibaq PetCare fue consciente de que para competir en un mercado globalizado había que diferenciarse. Por eso, y gracias a su constante inversión en I+D+i, hoy la marca Dibaq se ha posicionado como especialista en nutrición, salud, bienestar y servicios para las mascotas. Sus productos van más allá de un simple alimento: sus ingredientes son de primera calidad, inclusión de carnes, verduras y frutas frescas en su origen aptas para consumo humano y que muchos de ellos, tienen su origen en Castilla y León.

“Nuestra innovación no solo se basa en la utilización de frutas, verduras, carnes y pescados frescos, sino en cómo se procesan los alimentos en la fase de precocinado y cocinado, permitiéndonos conservar todo el sabor natural de sus ingredientes, logrando aumentar la palatabilidad prescindiendo de saborizantes y conservantes y dotando al producto final de propiedades diferenciadoras con recetas irresistibles al paladar de nuestras mascotas”, dice Mónica Tejedor Directora General de Dibaq PetCare.

Más de 300 personas componen Dibaq PetCare. Parte de sus plantas productivas, así como el centro de I+D+I, están situadas en Fuentepelayo, un pequeño pueblo de la provincia de Segovia donde tiene su origen el Grupo en 1951. Desde sus oficinas centrales, ubicadas también en Fuentepelayo, se hace la comercialización y distribución de los alimentos a todos los países del mundo en los que actualmente Dibaq PetCare está trabajando.

Productos de Dibaq: sanos, naturales y adaptados a las necesidades de las mascotas

A día de hoy, Dibaq ofrece más de 1.000 referencias entre alimentación húmeda y seca para perros y gatos. “La marca que más éxito tiene en el mercado es, sin duda, Dibaq Sense, una exclusiva gama de alimentos secos y húmedos hipoalergénicos, libres de cereales, soja, huevo y gluten, que se complementa con Snacks y Suplementos alimenticios. Todas son recetas elaboradas con carnes y pescados frescos, con sabores propios de consumo humano: pato, salmón, pavo, arenques, pollo, ciervo y jabalí entre otras, y verduras y frutas exóticas, que además de ser irresistibles para las mascotas, las ayuda a fortalecer el sistema inmunológico a la vez que evitan alergias”, comenta Mónica Tejedor.

La especialización de los productos de Dibaq hace que sus marcas vayan enfocadas no solo a perros y gatos, como tal, sino a diferentes razas y necesidades, como productos para alta o baja demanda energética, razas pequeñas o grandes o bien para mascotas con circunstancias de salud delicadas o con alergias.

“De la misma manera que los humanos tenemos diferentes necesidades de alimentación en función de la edad, según si sufrimos alguna alergia, llevamos algún tipo de dieta ligera, o necesitamos aportes proteínicos porque somos deportistas, por ejemplo, a nuestras mascotas les sucede exactamente lo mismo. En Dibaq PetCare ayudamos a los dueños de las mascotas a mejorar su salud y su aspecto físico, por lo tanto, su calidad de vida mediante la alimentación. Por eso, el amplio catálogo de productos de Dibaq PetCare, trata de satisfacer las diferentes necesidades que puedan tener nuestros amigos”, expone Mónica Tejedor.

Un futuro con expectativas de crecimiento

Dibaq mira al futuro con la satisfacción de haber hecho un buen trabajo durante el tiempo recorrido hasta ahora, y con el propósito de seguir haciéndolo en un futuro próximo.

“Afortunadamente, nuestra actividad no se ha visto afectada por la pandemia, más bien al contrario: muchas personas han adoptado mascotas y han tenido más tiempo para informarse de la mejor manera de alimentarlas. Los equipos que formamos Dibaq, nos hemos organizado para combinar teletrabajo con trabajo presencial, en los puestos que así lo requerían, adoptando todas las medidas preventivas y de seguridad que cada momento ha requerido desde el pasado marzo y hasta la actualidad”, recordó Mónica Tejedor Directora General de Dibaq Petcare.

“Además de la expansión digital, tenemos muy claro el objetivo de la expansión territorial, donde estamos trabajando de manera continua, dando el soporte y apoyo necesario a los clientes que depositan su confianza en nosotros. Sabemos que nuestros productos son de los mejores del mercado, nuestros colaboradores y clientes también lo saben. El año 2021 está lleno de retos para nosotros, nos vamos a enfocar en hacer llegar la marca a aquellos que aún no la han probado, y todo esto pensamos seguir haciéndolo desde nuestra tierra, nuestra querida Segovia”, concluyó.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tendencias innovadoras de diseño web para 2021, por PROFESIONALNET ¿Cómo realizar la limpieza, el pulido y el mantenimiento del mármol? por PULIGAVIOTA Comprarmejoresprecios.online, una plataforma donde no hay necesidad de salir de casa La labor de Fundación COPADE beneficia directa e indirectamente a 152.000 personas Nuevo blog de Aldamóvil sobre accesorios de coche y moto