Nace LABELIST COSMETICS una marca de cosmética saludable y eficaz

viernes, 29 de enero de 2021, 11:07 h (CET) LABELIST COSMETICS llega al mercado para impactar positivamente sobre la salud de la piel, el medio ambiente y la sociedad. Se trata de una marca joven, formada por un equipo de farmacéuticos entusiastas que comparten la misma pasión por la cosmética. Las fórmulas de LABELIST garantizan la máxima eficacia de cada producto, priorizando siempre los resultados inmediatos y la seguridad de sus consumidores LABELIST COSMETICS es una marca de cosmética que propone fórmulas minimalistas, simplificadas con ingredientes puros y fiables. Los aditivos son mínimos, los necesarios para garantizar la máxima eficacia de cada producto. Los cosméticos son de agradable aplicación, cuidan la piel y combaten cualquier desorden cutáneo. Y lo más interesante: ¡Sus resultados son visibles e inmediatos!

Los valores de LABELIST COSMETICS

LABELIST COSMETICS se identifica con el movimiento Clear Beauty que surge de la curiosidad que existe sobre los productos cosméticos, su uso y sus resultados. La cosmética Clear Beauty defiende la necesidad de relativizar siempre las cosas y buscar el equilibrio, apostando por una belleza armónica. El bienestar se alcanza mediante un estilo de vida equilibrado entre la nutrición, el deporte, la psicología y el cuidado de la piel.

Natural y seguro no son palabras equivalentes. Aunque quizás sorprenda a muchos, no todos los ingredientes naturales son seguros ni todos los ingredientes sintéticos no lo son. Por ello, los productos de LABELIST COSMETICS incorporan tanto componentes sintéticos como naturales. Siempre basándose en conseguir la mayor seguridad para el consumidor. Existen algunas investigaciones que sugieren que algunos ingredientes sintéticos podrían ser más adecuados por contener menos contaminantes que los extractos naturales. En este caso, los sintéticos serían menos alergénicos y estarían indicados, especialmente en consumidores con sensibilidades. Otros motivos para la utilización de ingredientes sintéticos serían por consideraciones éticas y de sostenibilidad.

La marca utiliza envases que pueden ser reciclados o reutilizables. El cartonaje utilizado dispone de la certificación forestal FSC. Ello asegura que proviene de un bosque que ha sido gestionado, evaluado y certificado siguiendo los estándares sociales, económicos y medioambientales.

Y para una mayor transparencia se transcribe claramente la composición de cada cosmético en la etiqueta. El objetivo es que los consumidores estén plenamente informados.

Los tratamientos que propone la marca

LABELIST COSMETICS propone una línea cosmética compuesta por 9 productos: 3 de esenciales, 4 de tratamiento y 2 de intensivos.

Esenciales

Son los productos cosméticos básicos por los que empezar cualquier rutina de belleza. Preparan la piel para que ésta absorba mucho mejor el resto de los activos. Sin ellos el tratamiento no consigue el mismo resultado.

Gloom Cleanser

Limpia y cuida la piel en profundidad " 100 ml

- Espuma limpiadora enriquecida con aloe vera y betaína.

- Formulada para eliminar las impurezas y el exceso de grasa de la piel.

- Deja el rostro suave con sensación de frescura.

- Es ideal para limpiar la piel a diario, dejándola elástica y tonificada.

Joy Serum

Hidrata y realza la belleza del rostro " 30 ml

- Mejora la textura de la piel, dejándola aterciopelada, firme y elástica.

- Estimula la producción de colágeno y elastina de la piel.

- Elimina los signos de fatiga del rostro aportándole mucha luminosidad.

- Posee propiedades calmantes, regeneradoras y antioxidantes.

- Desprende un aroma floral muy agradable.

Wink Serum

- Contiene una elevada concentración de cafeína.

- Contiene ingredientes hidratantes y péptidos antiedad reafirmantes.

- Favorece la correcta circulación sanguínea.

- Atenúa los signos del cansancio, hidrata, aporta elasticidad y tensa

- Tiene un efecto descongestionante y ayuda a reducir las bolsas y ojeras.

- Ilumina la zona del contorno del ojo.

Personalizados

Cada piel es única. Cada persona especial. Cada rostro tiene sus singularidades. Por ello, en LABELIST COSMETICS han formulado distintos elixires que dan respuesta a las necesidades específicas de cada cutis. ¿Tez apagada? ¿Brillos? ¿Arruguitas? ¿Manchas? La marca propone dedicar unos minutos en completar su diagnóstico dermatológico y, así, poder identificar mucho mejor qué tratamiento es el óptimo según las características cutáneas de cada persona.

Blur Elixir

Unifica el tono, reduce los poros y previene la aparición de manchas oscuras " 30 ml​

- Reduce la aparición de manchas oscuras.

- Contiene propiedades antienvejecimiento.

- Posee una potente capacidad antioxidante.

- Hidrata, suaviza e ilumina la piel.

- Mejora la apariencia de los poros dilatados.

- Posee una gran concentración de vitaminas del grupo B (18%).

Glow Elixir

Antioxidante e iluminador de la tez apagada " 30 ml ​

- Contiene un 5% de vitamina C.

- Aporta luminosidad y más energía al rostro.

- Contiene un gran poder antioxidante, antiglicación, protector y reparador.

- Mejora la textura de la piel.

- Da vida al tono apagado del rostro.

- Previene la formación de melanina: logra reducir las pequeñas manchas.

Pure Elixir

Purifica y controla los brillos " 30 ml ​

- Elimina las impurezas y el exceso de sebo.

- Mantiene una buena apariencia del rostro sin brillos.

- Ayuda a cerrar los poros de la piel.

- Enriquecido con ácido salicílico, ectoína y minerales como el magnesio, el cobre o el zinc que reparan y refuerzan la piel.

- Ideal para combatir el acné.

Silk Elixir

Previene y atenúa la aparición de arrugas " 30 ml ​

- Ayuda a prevenir la aparición de arrugas.

- Estimula la renovación celular.

- Mejora la hidratación y textura de la piel.

- Induce la producción de ácido hialurónico.

- Regula la producción de sebo o grasa.

- Recomendado especialmente para pieles maduras.

Intensivos

Hay momentos durante el año en los que la piel necesita una aportación extra de vitaminas. Quizá porque se está pasando una época intensa en el trabajo, porque se está tomando el sol en verano o, simplemente, porque está apagada y sin vigor. LABELIST COSMETICS propone aportarle un tratamiento intensivo para que recupere, en un tiempo récord, su vitalidad y apariencia habitual.

Hoot Booster

Tratamiento intensivo revitalizante " 30 ml​

- Regenera, refuerza y protege la piel de las agresiones externas y ambientales.

- Aporta una gran capacidad antioxidante y detoxificante.

- Estimula el sistema inmunológico natural de la piel.

- Hidrata profundamente.

- Contribuye a unificar el tono de la piel.

- Mejora la apariencia de la piel aportando una increíble luminosidad.

Nude Booster

Tratamiento intensivo renovador " 30 ml ​

- Mejora la textura de la piel y las arrugas finas en un tiempo récord.

- Reduce las manchas superficiales, las marcas de acné o las ligeras cicatrices.

- Aporta luminosidad y un tono más uniforme.

- Permite un efecto tensor.

- Es un producto de doble acción: retexturiza e hidrata.

- Peeling suave que respeta el proceso natural de regeneración de la piel.

- Permite una mejor absorción de otros productos aumentando su eficiencia

Equipo LABELIST COSMETICS

El equipo de LABELIST COSMETICS está formado por un grupo de farmacéuticos entusiastas y especializados en cosmética. Los productos se desarrollan en Barcelona, España, desde hace más de 10 años.

¿Dónde comprar el producto de LABELIST COSMETICS?

Toda la línea cosmética se puede adquirir en la eShop de Labelist Cosmetics o también en la página web de Amazon y de Perfumes Club.

