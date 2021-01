Orion91.com celebra su quinto aniversario en plena expansión Comunicae

viernes, 29 de enero de 2021, 11:10 h (CET) Orion91.com, ecommerce de mobiliario para el hogar y jardín, smarthome, iluminación, material eléctrico, bricolaje y herramientas, cumple sus primeros 5 años de vida mejorando los objetivos establecidos, pese a las condiciones económicas adversas La crisis económica derivada de la pandemia de la Covid19 no ha afectado a los resultados de Orion91.com, que ha logrado posicionarse en el mercado como una alternativa a los grandes marketplaces gracias a su variada oferta y a sus ajustados precios.

Al cierre de 2020, Orion91.com ha incrementado su facturación en un 500% respecto a los datos de 2019 y ha triplicado su plantilla. ¿Su secreto? “Trabajo duro, un equipo multidisciplinar remando juntos en la misma dirección y los mejores precios del mercado”, afirman desde la empresa.

Experiencia, seriedad, agilidad y control son los valores bandera del proyecto, que nació en 2016 para trasladar a lo digital un negocio físico con más de 40 años de historia, de la mano de un equipo joven, que ha luchado durante los últimos 5 años para posicionar su marca como un referente para el consumidor en un mercado saturado.

La pandemia ha supuesto un punto de inflexión

2020 ha traído el mayor reto que ha experimentado Orion91 en su trayectoria, afirma Alberto Fernández, CEO del proyecto: “la explosión de ventas a la que nos enfrentamos en tan poco tiempo supuso momentos duros para nosotros. Fue algo para lo que no estábamos preparados y tuvimos que tomar decisiones muy rápidas en una situación complicada”.

Una vez superados los momentos críticos, la compañía tiene buenas expectativas de futuro, que incluyen la expansión internacional del proyecto. “Estamos trabajando y haciendo grandes inversiones para tener unas tasas de crecimientos por encima de lo habitual para este tipo de empresas”, explica Fernández.

Foco en la atención al cliente

Si hay un área en la que Orion91 quiere diferenciarse de la competencia es la atención al cliente: “Queremos dar el mejor servicio y atención a nuestros clientes. Queremos ser una buena opción para ellos a la hora de adquirir productos en el mercado online. Necesitamos su confianza y, para ello, tenemos que demostrar a nuestros clientes que siempre estaremos ahí cuando nos necesiten”. De hecho, a lo largo de 2020 ese departamento ha duplicado su personal para cumplir ese objetivo.

Innovación constante en busca del éxito

No acomodarse, seguir trabajando, innovando y buscando nuevos productos forma parte del ADN de Orion91: “Para esta primavera estamos preparando muchas sorpresas”, explica Fernández, “especialmente en el ámbito del mobiliario de hogar y de jardín, así como pequeños electrodomésticos de cocina de aire vintage”. Además, la nueva web de la marca está en camino, con fecha de lanzamiento prevista para esta primavera.

Preguntado acerca del éxito del negocio, Alberto afirma que “el éxito de una empresa lo marca la mejora continua. Para una empresa joven como la nuestra es fácil, ya que hay mucho por hacer, lo difícil es mantenerlo en el tiempo y no acomodarse.”

Celebraciones pausadas por la pandemia

La empresa tenía previsto realizar varios eventos para celebrar su quinto aniversario, que se han visto pospuestos por la situación pandémica actual, a la espera de un momento más seguro. “Celebraremos cuando todo esto pase”, explica el CEO del proyecto, “por ahora, estamos felices de seguir cumpliendo años y objetivos pese a la situación actual”.

