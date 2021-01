El COACM celebró una jornada formativa sobre la gestión de ayudas para la rehabilitación Comunicae

viernes, 29 de enero de 2021, 10:51 h (CET) Bajo el título 'Diferentes puntos de vista frente a las ayudas a la rehabilitación', el COACM, a través de su Centro de Asesoramiento Tecnológico -CAT- impartió este pasado miércoles una jornada formativa on-line donde los 135 participantes -85 de manera simultánea en varios momentos- pudieron hacer sus consultas y aclarar dudas El COACM, a través de su Centro de Asesoramiento Tecnológico -CAT- celebró, este pasado miércoles, 27 de enero, una jornada relacionada con la Gestión de Ayudas a la Vivienda en Castilla-La Mancha, con el fin de mostrar el punto de vista de los diferentes sectores imprescindibles en su desarrollo y gestión, como son la administración, los técnicos, los administradores de fincas, las empresas constructoras y las entidades financieras. Este webinar cerraba el ciclo formativo e informativo que se había iniciado en diciembre con una primera sesión, en aquella ocasión dedicada a orientar a los asistentes en la gestión y acceso a las mismas.

Después de su presentación por parte de Israel Olaya, responsable de CAT-COACM, la decana del Colegio, Elena Guijarro, prologó el webinar agradeciendo en primer lugar a los ponentes su participación altruista y a los asistentes su presencia. Guijarro subrayó que las magníficas relaciones entre los arquitectos castellano-manchegos y la Junta, y especialmente en materia de rehabilitación con la Dirección General de Vivienda, están logrando que “las ayudas lleguen a los ciudadanos, y, de esta manera, que un sector como el de la construcción, tan importante para la economía regional, se beneficie de ello”. En este sentido, y desde el principio de la pandemia, los arquitectos defienden que “la rehabilitación puede ser el motor de la reactivación económica de Castilla-La Mancha, gracias al volumen y universalidad de las ayudas europeas”, como enfatizó ayer la decana.

Guijarro recordó también en su intervención la necesidad de enfocar la rehabilitación desde un punto de vista integral. “Como arquitectos, tenemos una visión global de los edificios. Su eficiencia tiene que ver con múltiples factores, como por ejemplo con un diseño, planificación y orientación que persigan este objetivo, algo que no tiene un coste añadido”. Por último, la decana recalcó la vocación del COACM de servir al ciudadano: “Nos hemos convertido en gestores útiles a la hora de hacer accesibles las ayudas, formando a nuestros técnicos para explicarles a los interesados en qué consisten, cómo acceder a ellas y cómo llevarlas a término, aprovechando los fondos disponibles para ello y su posible compatibilidad”, señaló.

La jornada estuvo dividida en cinco partes, dirigidas cada una de ellas por un ponente diferente, y finalizó con una mesa redonda en la que los asistentes pudieron hacer sus consultas. Abría el primer bloque Pablo Alguacil, arquitecto y jefe de servicio de Coordinación y Gestión de Ayudas de la JCCM, mostrando el punto de vista y la experiencia de la Administración en la revisión de las solicitudes de los diferentes planes de Ayuda a la Vivienda. Alguacil comenzó aplaudiendo la excelente relación y protocolo de colaboración que se ha generado entre COACM y Dirección General de la Vivienda de la JCCM. “Además, tenemos mucho camino por delante con diferentes cuestiones que se van a plantear en breve, de las que os daremos traslado, y para las que os pediremos ayuda”, afirmó, refiriéndose a los arquitectos. El eje central de la estrategia para la gestión de los fondos de reconstrucción europea, que se planifica en este momento, “es la rehabilitación y eficiencia energética, para reducir consumos y emisiones, pero también como fuente de empleo y de canalización de un nuevo sistema económico y de trabajo en nuestra sociedad”, añadió.

El jefe de servicio de Coordinación y Gestión de Ayudas de la JCCM mostró a los asistentes al webinar la completa información que se puede encontrar en vivienda.castillalamancha.es. Entre otras muchas cuestiones, la web cuenta con una entrada específica de 'Ayudas y subvenciones', que incluye las ayudas a la rehabilitación. A continuación, Alguacil entró en el detalle de las dos líneas de ayuda para la rehabilitación vigentes en la actualidad: la Línea A (prorrogada hasta el 22/2) para comunidades de propietarios, que permite la solicitud de ayudas para proyectos afectos a zonas comunes, a fin de mejorar accesibilidad y eficiencia energética; y las del Plan de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), vigentes hasta el 31/7 o hasta agotar el crédito. “Estas ayudas pivotan sobre el proyecto del arquitecto, o, cuando la obra es sencilla, sobre la memoria valorada. Por eso, es importante conocer en profundidad las condiciones de las ayudas, para que el proyecto pueda beneficiarse del mayor importe posible”, argumentó Alguacil, que terminó su intervención como la había empezado, apuntando la dirección en la que la Junta trabaja con el MITMA para la gestión de los fondos Next Generation en la que se contará con los arquitectos.

Proseguía Ana Teresa García, arquitecta y presidenta de la Demarcación de Albacete del COACM. García aportó el punto de vista y la experiencia de los arquitectos como técnicos redactores de proyectos de rehabilitación. En primer lugar, recordó la necesidad de formación de los arquitectos en este campo, tanto en el Colegio como fuera de él, y centró su intervención en las rehabilitaciones para las que se pueden solicitar ayudas ahora, por ser un campo tan amplio. El caso más complejo es de la gestión de obras con comunidades de propietarios. De ahí que García subrayara la necesidad de buscar sinergias y mantener una estrecha colaboración con los administradores de fincas, una figura cada vez más frecuente, en la que se apoyan las comunidades. En este sentido, la presidenta de la demarcación de Albacete señaló la importancia que tienen las visitas e inspección del edificio y conocer la estructura de la propiedad y sus expectativas, en la fase de estudio y de elaboración del informe previo.

Igualmente, Ana Teresa García destacó como fundamental conocer con antelación si la propiedad tiene la capacidad de acceder a la financiación, aspecto este en el que adquiere especial relevancia el punto de vista y los requerimientos de las entidades bancarias. Y subrayó como determinante el estudio económico exhaustivo de la obra. “La relación con las comunidades se basa en la confianza, por lo que ninguna parte del proceso se puede quedar en el tintero, apareciendo luego como sobrecoste. Mi recomendación es que incluso los imprevistos estén cuantificados”, apuntó. Asimismo, recomendó contar siempre con un estudio de amortización de la inversión, puesto que es muy común que “la obra se acabe pagando sola, y eso es muy importante que lo sepan quienes deben decidir si emprenderla o no”. Ana Teresa habló también sobre la disponibilidad de los arquitectos para apoyar a los ciudadanos en el asesoramiento, solicitud y tramitación de las subvenciones y su posible combinación, a la hora de conseguir todos los fondos posibles para ayudar a la comunidad y dio incluso algunas claves sobre cómo gestionar las reuniones con la propiedad, hasta el momento de la aceptación del presupuesto.

Una vez que la obra recibe luz verde, llega el momento de la redacción del proyecto, necesario en la gran mayoría de los casos, y de acuerdo con el perfil de cada trabajo. García recomendó que se vise el proyecto siempre, y definió su contenido tipo.

Al respecto de la gestión de las subvenciones, que puede ser telemática o presencial, la arquitecta recomendó “tener la suficiente agilidad para colaborar con diferentes agentes en el proceso”, y recalcó lo importante que es conocer la normativa o la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ana Teresa García concluyó diciendo que la rehabilitación de edificios -la accesibilidad y la eficiencia energética- tiene un importante componente social con el que arquitectos generan satisfacción y mejoran de muchas maneras la calidad de vida de las personas que habitan los edificios. “Y si además se consiguen las subvenciones, estas son el premio a un trabajo bien hecho”, terminó.

Antonio Fuentes, presidente del Colegio de Administradores de fincas de Albacete y Cuenca, ofreció el punto de vista y la experiencia de los Administradores de Fincas como gestores y administradores de las comunidades de vecinos que afrontan la rehabilitación de sus viviendas. Seguidamente, José Antonio Aguilera, director de Negocio Estratégico e Instituciones del Deutsche Bank, daba el punto de vista de las entidades financieras a la hora de diseñar líneas de financiación especiales para las comunidades de vecinos como apoyo y complemento a los programas públicos. Por último, a la mesa redonda que cerraba la jornada se unía Manuel Carmona, secretario general de (FERECO), Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla La Mancha, quien agradeció la invitación y puso en valor la colaboración entre el COACM y asociación a la que representa. Carmona destacó la labor divulgativa de las ayudas que está llevando a cabo el Colegio para llegar a los ciudadanos, y personalizó su agradecimiento en la figura de Elena Guijarro. “En este tiempo de pandemia, tan difícil para todos los sectores, se ha mantenido la interlocución entre empresas y colegio. Aun con las diferencias que nos separan, juntos, somos más fuertes”, señaló Carmona. El secretario general de FERECO afirmó también que el sector de la rehabilitación ha pasado de ser residual a adquirir una relevancia que demuestra la progresiva especialización de las empresas constructoras, tanto en la labor comercial, como en la ejecución de obra. Carmona felicitó a la JCCM por la web vivienda.castillalamancha.es a la que definió como “una herramienta fundamental perfectamente estructurada”, pero pidió que se añadiera “una calculadora de ayudas”.

“Con esta jornada hemos pretendido fomentar las sinergias que pueden darse entre los diferentes sectores que intervienen en las ayudas a la rehabilitación: los técnicos competentes, los administradores de fincas que informan a las comunidades y gestionan las ayudas, los constructores que realizan las obras, la administración que ejerce el control de las ayudas y la banca que aporta la financiación”, afirma Israel Olaya, responsable del CAT.

La jornada formativa se celebró on-line, con más de 135 participantes registrados en la página web del CAT-COACM, que pudieron unirse a la misma de manera gratuita. El alto nivel de inscripción se tradujo en un alto nivel de participación, con más 85 personas conectadas a la reunión simultáneamente en varios momentos. Además, el evento está a disposición de cualquier persona interesada en el canal de Youtube del Centro, en formato abierto. “Con la publicación del video de la jornada en nuestro canal de YouTuBe pretendemos que los interesados puedan utilizarlo como herramienta de consulta”, comenta Olaya.

Dentro del programa formativo del COACM, próximamente se impartirán dos cursos enfocados a la mejora de la calidad de los proyectos de rehabilitación, uno sobre la manera de afrontar los proyectos de rehabilitación de edificios de forma integral y otro sobre la aplicación de la normativa de ruido. En el primer semestre de 2021 se van a programar distintas charlas sobre instalaciones y sistemas de climatización con energías renovables (aerotermia, geotermia o autoconsumo de energía).

