AirPop y Gigantes del Basket lanzan Active, mascarilla para deportistas, protege de contaminación y Covid19

viernes, 29 de enero de 2021, 10:00 h (CET) Airpop Active es una mascarilla reutilizable especialmente diseñada para actividades aeróbicas como correr, jugar al baloncesto o montar en bicicleta. Proporciona a los deportistas la mejor defensa contra la contaminación y COVID-19, junto con un ajuste, estilo y transpirabilidad superiores. Los suscriptores de la revista Gigantes recibirán muestras gratuitas de AirPop Active y disfrutarán de un 10% de descuento. La mascarilla sale a la venta hoy en: http://www.mascarilla-airpop.com Los Air Wearables AirPop son una nueva categoría de productos que redefinen la relación que se tiene con las atmósferas urbanas. No se suele pensar en la respiración y salud respiratoria, pero el pulmón es un órgano vital vulnerable a infecciones y lesiones. La capacidad funcional pulmonar también es esencial para un máximo rendimiento deportivo. Desde 2015, AirPop ha utilizado ciencia, innovación y tecnología para producir una amplia gama de mascarillas ergonómicamente superiores, que cumplen y superan los estándares de rendimiento de materiales de las mascarillas médicas de la Organización Mundial de la Salud y la FDA. Además, las mascarillas cumplen la homologación UNE exigida por el gobierno español.

Hoy la compañía estadounidense anuncia el lanzamiento de la mascarilla AirPop Active en España, en colaboración con la revista de baloncesto Gigantes del Basket.

AirPop Active optimiza la respiración durante la actividad aeróbica intensa. Esta nueva mascarilla ayuda a atletas a rendir mejor, sentirse mejor y respirar mejor, gracias a un diseño 3D Air Dome patentado por AirPop que crea un dosel de aire limpio y una circulación de aire equilibrada para el usuario. La mascarilla Active está especialmente diseñada para el movimiento, fabricada con tejidos de última generación que brindan resistencia y flexibilidad y que a la vez son livianos y fáciles de limpiar.

El cofundador de AirPop, Chris Hosmer, explica la historia detrás de esta mascarilla "creamos AirPop Active porque yo necesitaba una opción ceñida, cómoda y transpirable para correr en Shanghái, donde la atmósfera está tan contaminada que hay niebla con humo. Nos fijamos en la mejor ropa deportiva, que se ajusta al cuerpo, absorbe la humedad, es transpirable y lavable. Así reinventamos el estándar de rendimiento de las mascarillas y añadimos una filtración líder en el mundo, discretamente escondida en el interior. Este nivel de innovación técnica nunca se había visto en una mascarilla hasta ahora”.

Reconociendo la importancia de equilibrar la seguridad, la comodidad y el alto rendimiento en los deportes, Gigantes del Basket se ha asegurado el primer lote de mascarillas AirPop Active en España para sus suscriptores y fans. La revista de baloncesto regalará un número limitado de mascarillas AirPop Active gratuitas con subscripciones anuales de su revista a través de este enlace: https://www.gigantes.com/tienda/suscripciones/suscripcion-anual-mascarilla-airpop/. Además, AirPop ofrece a la comunidad Gigantes un descuento del 10% en todos los productos AirPop.

David Sardinero, director de Gigantes del Basket comenta: "Para Gigantes del Basket es toda una alegría poder vincularnos a una empresa emergente como Airpop, que va a ser un jugador clave en un campo de máxima actualidad para nuestros lectores, que se podrán beneficiar de ventajas para adquirir estas mascarillas”.

AirPop Active se vende en tres diseños bicolor: Negro-Verde, Amarillo-Negro y Gris-Blanco, y es parte de una amplia línea de productos AirPop, extensamente premiada con el premio de diseño Red Dot, un premio de diseño IF en 2017, el premio Buen Diseño de Japón, el premio IDSA Design y el premio Core77 2018.

Necesidad de usar mascarillas

La Organización Mundial de la Salud estima que 4,6 millones de personas mueren cada año por causas directamente atribuibles a la contaminación del aire.

Un nuevo estudio publicado este mes por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), sitúa a Madrid, Barcelona y Mollet del Vallès entre las localidades europeas con mayor tasa de mortalidad asociada al dióxido de nitrógeno (NO2). El estudio afirma que el 7% de la mortalidad natural en Madrid se atribuye a este tipo de contaminación atmosférica.

Además, la amenaza de patógenos peligrosos, desde el SARS, el H1N1, la gripe, y ahora una pandemia de COVID-19, ha aumentado la necesidad de una barrera de defensa para los consumidores. Las mascarillas AirPop ofrecen el mismo tipo de filtrado que una mascarilla FFP2.

Mascarilla AirPop Active

AirPop Active es una mascarilla reutilizable / lavable, con filtros a presión desechables que bloquean el 99,3% de las partículas (basado en un desafío de 0,3 micrones), incluido el polvo, las bacterias y la materia viral, y ofrece hasta 40 horas de uso. El sello Adaptive Soft Touch con una capa superior articulada, ayuda a lograr el ajuste perfecto, que se adapta y crea un sello flexible alrededor del área crítica del puente de la nariz. Esto ayuda a mejorar la comodidad y reduce significativamente el empañamiento para los usuarios de gafas. Todos los materiales utilizados para crear el exclusivo sistema de filtro reemplazable han sido rigurosamente probados para cumplir con los estándares de rendimiento de EE. UU. Y Europa ASTM F2100 y EN 14683: 2019 para eficiencia de filtración, transpirabilidad y resistencia a los fluidos. También cumplen la norma UNE establecida por el gobierno español. AirPop Active está diseñada para moverse contigo. El tejido AirKnit ofrece comodidad avanzada, transpirabilidad superior y gran ligereza. Fabricada con una estructura de tejido suave especializada y diseñada con poros de rendimiento para canalizar el flujo de aire de afuera hacia adentro, la mascarilla optimiza la experiencia respiratoria cuando se realiza una actividad aeróbica intensa.

● Usa un filtro reemplazable con 40 horas de uso

● Orejeras ajustables

● Materiales: tejido Jacquard, poliéster, PP y TPE

● precio 69,99 € (incluye carcasa exterior lavable y 4 filtros reemplazables)



● Paquete de recambio adicional de 4 filtros por 24,99 €

Sobre AirPop

AirPop es la primera empresa de Air Wearables del mundo. Las mascarillas AirPop ofrecen un rendimiento superior al resolver tres problemas críticos: ajuste, filtración y transpirabilidad. Su revolucionario diseño incluye un sello patentado que garantiza un ajuste seguro, mientras que el 3D Air Dome aumenta el flujo de aire para una mejor transpirabilidad y comodidad. Además, las mascarillas AirPop combinan un material de filtro de 4 capas para crear una barrera con una eficacia de filtración superior al 99% en partículas inferiores a 0,3 micras. Superan así los estándares de rendimiento de EE. UU. Y Europa ASTM F2100 y EN 14683: 2019 para eficiencia de filtración, transpirabilidad y resistencia a los fluidos. También cumplen la norma UNE establecida por el gobierno español.

Videos sobre AirPop: https://www.youtube.com/watch?v=57ay-icxZkg

Sobre el Grupo Gigantes del Basket

La revista Gigantes del Basket es la publicación líder del baloncesto en España, con más de 25 años de historia, y el epicentro del Grupo Gigantes del Basket. La versión impresa de la revista se vende en quioscos de todo el país, y la web oficial del grupo es: https://www.gigantes.com/ A partir de su crecimiento y siguiendo las necesidades del sector, ampliaron sus servicios, dando cobertura a todos los ámbitos del baloncesto: al baloncesto de cantera, a través de los Campus Gigantes (https://www.campusgigantes.com/) y de Gigantes Junior (https://www.gigantes.com/cantera/) y a la celebración de la fiesta del baloncesto con la Gala Gigantes. Todos estos servicios consolidan al grupo como uno de los más relevantes y especializados del panorama del baloncesto español.

