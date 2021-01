AleaSoft: El futuro renovable ya ha empezado y va a continuar en 2021 Comunicae

viernes, 29 de enero de 2021, 10:00 h (CET) Resumen de la entrevista de la revista Solar News a Antonio Delgado Rigal, doctor en Inteligencia Artificial, fundador y CEO de AleaSoft. En la entrevista se analizan las perspectivas de los mercados eléctricos europeos en 2021 y de la financiación de los proyectos de energías en el contexto de crisis económica provocada por la COVID 19 AleaSoft lleva más de 21 años en el mercado eléctrico español haciendo previsiones con una metodología novedosa. Sobre esto y sobre si la inteligencia artificial funciona realmente, Antonio Delgado Rigal explica que la metodología Alea, utilizada ampliamente para las previsiones en el sector de la energía, combina la inteligencia artificial con técnicas estadísticas clásicas como la regresión, las series temporales y los modelos econométricos. El hecho que la metodología lleve 21 años proporcionando previsiones para las principales empresas del sector en Europa ya indica que es una tecnología robusta con resultados confiables.

La entrevista continúa abordando la cuestión de cómo terminará el año el MIBEL en el mercado eléctrico español. Ha sido un año excepcional. La pandemia de la COVID‑19 trajo el confinamiento con la caída de la demanda a niveles de 2002. También los precios de gas, petróleo y carbón se desplomaron a finales del primer trimestre del año. Y todo ello trajo precio bajos en el mercado eléctrico, tanto en España como en el resto de mercados europeos.

El mercado eléctrico español terminará el año con un precio promedio alrededor de los 34 €/MWh. Este es el precio más bajo desde 2004, antes que se creara el mercado ibérico MIBEL en 2007.

La caída de la demanda por la COVID‑19 ha propiciado un aumento de la cobertura de la demanda por parte de las renovables. A la pregunta sobre si esta realidad puede repetirse en el próximo ejercicio y si éste es un avance de los que pasará cuando esté disponible toda la capacidad renovable que promete el PNIEC, la respuesta es que la alta cobertura por las renovables ha venido por una caída súbita e inesperada de la demanda. Esto provocó una caída muy importante de los precios en el mercado eléctrico, pero estos precios no habrían sido posibles sin los precios bajos del gas que se registraron en marzo y abril.

La cobertura de la demanda por parte de las renovables irá aumentando a medida que crezca la capacidad renovable. Pero lo hará de manera gradual, y además por parte de la demanda también habrá cambios, tanto de volumen como de flexibilización, lo que hará posible que ésta responda a señales de precio. Por todo ello, la situación futura de cobertura de la demanda por parte de las renovables no es comparable con la situación excepcional que se ha vivido este año. No tiene sentido predecir precios muy bajos en el futuro en base a la situación excepcional e inesperada vivida este año 2020.

La crisis sanitaria y la económica están impactando en prácticamente todos los sectores. En el caso de la financiación de nuevos proyectos de energías renovables, respecto a si continuará activa en 2021, en la entrevista se afirma que el sector de la energía en España y en Europa ha demostrado ser muy resistente y durante los momentos críticos de la pandemia ha conseguido mantener el ritmo de inversiones, obviamente con algunos contratiempos en los parques que están en construcción. La perspectiva de inversiones en renovables en el medio y largo plazo continúa a unos niveles parecidos a los anteriores a la crisis.

Al ser preguntado sobre si se puede hacer una previsión de los precios de la electricidad para el ejercicio 2021, el entrevistado responde que los precios en los mercados de energía se están recuperando en toda Europa y en el año 2021 los precios se recuperarán. Ahora bien, el nivel al que se acaben recuperando vendrá determinado por múltiples factores: ¿cómo evolucionará la economía?, ¿habrá una tercera o cuarta ola de la COVID‑19?, ¿será un año lluvioso o seco? ¿cómo se comportará el precio del gas y del petróleo a nivel mundial?

Todos estos factores hacen que, más allá de una previsión determinista del precio que proporcione un número, lo más adecuado es una previsión probabilística que describa todos los posibles precios que puedan ocurrir y que asigne a cada uno de ellos una probabilidad de ocurrencia. De esta manera, tanto compradores como generadores de electricidad podrán cuantificar el riesgo asociado a cada previsión de precios.

En cuanto a cómo influirán los precios de los contratos PPA, se comenta que los precios de los PPA vienen determinados principalmente por las características y necesidades específicas tanto de la planta de generación renovable como del offtaker. Más allá de esto, efectivamente están influenciados por los precios de los mercados eléctricos, y a medida que éstos se van recuperando, también lo harán los precios de los PPA.

Sobre qué representará para los parques eólicos y fotovoltaicos que buscan firmar un acuerdo a largo plazo si los precios de los PPA siguen una tendencia a la baja, la repuesta es que cada parque y situación es específica. Obviamente, ningún generador firmará un PPA que no le suponga rentabilizar su inversión, y un offtaker no puede pretender conseguir un precio por la electricidad más bajo que el rendimiento de cualquier planta, porque esos precios tampoco los encontrará en el mercado.

Por lo que puede que los retornos de las inversiones en renovables se ajusten un poco, pero hay un suelo del que los precios de los PPA no pueden bajar.

El nuevo régimen de subastas marca el calendario de celebración que comprenderá un periodo mínimo de cinco años, y en ellas los participantes pujarán ofertando el precio. Sobre cómo influirá en el mercado, se dice que las subastas de capacidad renovable introducen incertidumbre en un mercado que se autorregula. Al haber subastas, en el mercado estarán compitiendo instalaciones de generación sin ninguna ayuda con instalaciones que tendrán un sistema de retribución distinto fuera del mercado. Esto distorsiona el mercado, no crea señales de precio robustas y crea desconfianza en los inversores.

Por otra parte, en AleaSoft también se organizan webinars que proporcionan información y conocimiento útil a los profesionales del sector energético. Respecto a este tema, Antonio comenta que están muy satisfechos por el éxito y aceptación que han tenido los webinars que han estado llevando a cabo.

Este año 2021 continuarán haciendo un seguimiento de la evolución de los mercados de energía y junto con otras empresas importantes del sector a nivel europeo y mundial continuarán analizando aspectos interesantes para los profesionales del sector de la energía, como los PPA, las subastas, la financiación de los proyectos renovables, la gestión de riesgos y los aspectos regulatorios entre otros.

En noticias recientes se ha destacado la necesidad de disponer de previsiones horarias a 30 años. El entrevistado explica por qué son imprescindibles estas previsiones para una inversión en renovables o para un PPA. Una previsión horaria de precios a 30 años permite estimar los ingresos hora a hora a largo plazo a partir del perfil de producción de una planta. Esta estimación es imprescindible a la hora de determinar el riesgo asociado a la decisión de una inversión o de la firma de un PPA.

También las auditorias requieren de disponer de previsiones que respalden las decisiones tomadas en cada momento tanto en el presente como el pasado.

Sobre si son necesarias las previsiones con probabilidades para la gestión de riesgos, Antonio afirma que son imprescindibles. Sin unas previsiones que dispongan de bandas con una métrica probabilística asociada, no es posible cuantificar el riesgo de ir a mercado o de abrir o cerrar una posición en los mercados de futuros.

Por último, sobre qué le espera a las renovables en 2021, el entrevistado opina que las renovables son el futuro. Este futuro renovable ya ha empezado y va a continuar en 2021.

Las subastas, los objetivos del PNIEC a 2030, los objetivos de reducción de emisiones europeos de 2040 y de 2050, todo ello son objetivos a largo plazo que se van a conseguir paso a paso, y 2021 va a ser un paso más en esa dirección, y un paso importante después de la excepcionalidad en todos los sentidos de 2020.

El año 2021 será decisivo y esperamos que sea el primero sin pandemia. Para España lo más importante ahora es atraer a los inversores internacionales que son los que aportarán los billones de euros necesarios para la transformación del sector de la energía en su conjunto para llegar a la descarbonización total dentro de 30 años.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/entrevista-solar-news-antonio-delgado-rigal/

