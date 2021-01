Las restricciones a la movilidad hacen subir el uso de apps de comida a domicilio

Uber Eats, Burger King y McDonald’s lideran la carrera mobile del sector Restauración y Delivery durante el último trimestre de 2020, según el índice MPIx® del sector de Restauración y Delivery, elaborado por la consultora de tecnología observacional Smartme Analytics La nueva entrega del MPIx®, Mobile Performance Index para el sector de restauración refleja de nuevo los efectos que la pandemia, el estado de alarma y las nuevas restricciones a la movilidad, derivadas del repunte de los contagios en la denominada tercera ola de la Covid-19, tienen sobre la demanda digital del sector y muestra cómo el interés de la población española por la comida a domicilio mantiene la tendencia ascendente y da un respiro al sector volviendo a crecer de un 34,6% de la población en el Q3 a un 38,2% en el Q4 de 2020 de españoles que solicitan comida a domicilio a través de las aplicaciones móviles motivado por las limitaciones de asistencia y desplazamiento a los restaurantes.

Le viene muy bien Uber Eats, que lidera el TOP 10 y pega un subidón de 72,26 a 83,82 puntos, Burger King que mantiene la segunda posición pese a descender un -1,47% respecto al Q3 de 2020 y McDonald’s, con buenos resultados al acercarse a su principal competidor creciendo de un 66,1 a 68,24 puntos.

En la cuarta posición se mantiene Too Good to Go, que incrementa ligeramente sus resultados pasando de 62,95 a 63,78. En quinta, Glovo, con un crecimiento muy notable llegando a 55,86 (+4,78), que desplaza a Just Eat con 53,56 (-1,06). El Tenedor, para reservas en restaurantes, va perdiendo con 3,78 puntos y 38,42 en la séptima posición. En octavo lugar aparece Deliveroo con 33,1 (-0,02), que mueve a Club VIPS que sigue bajando (28,59 (-4,78)). El ranking se cierra con Telepizza, que repite su décimo lugar con 28,27 puntos, a pesar de que el especialista en pizzas pierda 3,56 puntos.

Según Lola Chicón, CEO de Smartme Analytics, “Las limitaciones de desplazamientos físicos motivadas por la pandemia se refleja en la actividad digital de los consumidores que encuentran en las webs y en las apps el escape y la conexión con los servicios que quieren en su día a día. El índice MPIx® de rendimiento digital está siendo muy sensible a esta realidad social y económica y en el caso del sector de restauración verifica no sólo que el delivery está siendo el servicio de crecimiento del sector sino también que las restricciones a la movilidad han favorecido más a las apps de delivery puro (UberEats, Glovo), frente a las de restauración (ElTenedor o incluso VIPs). La situación que se ha vivido ha penalizado el comer fuera y favorecido la comida a domicilio. Esto invita a analizar las técnicas utilizadas por las marcas con mejor rendimiento digital como UberEats, McDonald’s, o Glovo. También Burger King que ha liderado la comida a domicilio durante toda la pandemia, o el descenso de Just Eat o Telepizza, que están siendo superados por estos según los datos”.